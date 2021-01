La Pupa e il Secchione e viceversa, chi è Stephanie Bellarte, una delle nuove concorrenti: è lei la vincitrice del titolo Miss Intercontinental Italy.

Una nuova edizione della scoppiettante trasmissione La Pupa e Il Secchione e Viceversa sta per tornare in pista, manca davvero poco, infatti, proprio questa sera, giovedì 21 gennaio, ci sarà la prima puntata. Al timone del programma lui, il comico più amato, Andrea Pucci, che sarà affiancato dalla bellissima Francesca Cipriani. I concorrenti sono stati già scelti, e molti non sono affatto volti nuovi, anzi, alcuni di loro hanno già partecipato in diverse trasmissioni. Scopriamo insieme chi è la bella pupa Stephanie Bellarte, che questa sera saprà sorprenderci sicuramente.

La Pupa e Il secchione e viceversa, chi è Stephanie Bellarte: ha vinto un importantissimo titolo

Questa sera ci sarà la partenza della nuova edizione de La Pupa e il secchione e viceversa, un programma che mette alla prova dei concorrenti su diverse abilità. Come sappiamo, le pupe saranno affiancate dai secchioni e così i pupi, che avranno il piacere di apprendere da ragazze molto preparate. Il cast è stato scelto: scopriamo un po’ di più sul conto di Stephanie Bellarte. A quanto pare, stando alle prime informazioni, Strephanie è di Pavia, ma vive a Milano, dove ha intrapreso la carriera di modella ed indossatrice. Diplomata precedentemente al liceo artistico indirizzo scenografia, ha poi deciso di seguire, appunto, la moda. La sua bellezza non è passata inosservata, infatti, ha partecipato a diversi concorsi, fino ad arrivare a vincere un importante titolo. E’ lei Miss Intercontinental Italia, e non potevamo aspettarci diversamente, dato che è davvero bellissima!

Della sua vita privata non si conosce molto, sembrerebbe che durante il suo tempo libero ami aiutare i suoi genitori a Milano nella loro attività, e tra le sue passioni ci sarebbe la recitazione. Stephanie, proprio stasera farà il suo ingresso in televisione nell’amatissimo programma condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco ovviamente un secchione, chi sarà? Per scoprirlo tutti sintonizzati per seguire La Pupa e il secchione e viceversa, siete pronti? Noi, non vediamo l’ora!