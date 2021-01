I telespettatori attendono Lupin 2, la serie firmata Netflix che ha conquistato 70 milioni di spettatori: ecco tutte le curiosità sulla seconda parte della serie.

La serie firmata Netflix piombata da poco sulla piattaforma streaming ha letteralmente fatto un boom di telespettatori! Lupin è la rivisitazione delle avventure del celebre ladro gentiluomo: su Netflix è diventata una delle serie più viste ed apprezzate! E’ arrivata sulla piattaforma l’8 gennaio ed le prime 4 settimana dalla sua uscita potrebbero contare circa 70 milioni di spettatori. Omar Sy, l’attore che interpreta il protagonista della serie, non può credere all’enorme successo che Lupin ha raggiunto. Su Twitter ha ringraziato tutti con bellissime parole: “70 milioni, è una follia. Sono così orgoglioso che Lupin sia la prima serie originale Netflix francese ad avere così tanto successo a livello internazionale! Non sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie a tutti”.

Chi ha terminato la prima stagione è curiosissimo di scoprire quando uscirà la seconda parte di Lupin: beh, siamo qui per svelarvi tutto!

Lupin 2, data di uscita e cast della serie Netflix che ha conquistato tutti

Lupin 2 ci sarà: il finale della prima stagione lascia chiaramente intendere che ci sarà un prosieguo. I telespettatori di Netflix però sono davvero curiosi di scoprire quando uscirà la seconda parte della serie. La data ufficiale ancora non è stata pubblicata ma si legge su Fanpage che potrebbe uscire già nei prossimi mesi perchè le scene dovrebbero essere già state registrate e prodotte.

Ovviamente per la seconda parte è confermato il protagonista Assane Diop, il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy. Ci sarà ancora Vincent Londez nel ruolo di Romain Laugier, Hervé Pierre nel ruolo di Monsieur Pellegrini. Ed ancora l’attrice che interpreta Juliette Pellegrini, Clotilde Hesme, e Claire interpretata da Ludivine Sagnier. Anche il resto del cast dovrebbe essere confermato per la seconda stagione. Non ci resta che attendere la data d’uscita ufficiale!