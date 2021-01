Addio Nathalie Delon: l’attrice si è spenta all’età di 79 anni a causa di un cancro che è stato rapido. Il figlio, Anthony Delon, ha annunciato la scomparsa della famosa attrice.

Attrice e regista francese: il mondo oggi, 21 gennaio 2021, piange la morte di Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas. La notizia appena arrivata ha convolto tutto il mondo del cinema. E’ stato il figlio, Anthony Delon, a rendere pubblica la scomparsa: in un post ha scritto “RIP Maman”. La Repubblica riporta le parole dell’attore, figlio d’arte, che spiega le cause della morte. Nathalie Delon si è spenta all’età di 79 anni, a Parigi, dopo aver combattuto contro il cancro. L’attrice è nota anche per esser stata la moglie di Alain Delon, negli anni ’60: è proprio dalla loro unione che è nato Anthony. I due, nonostante il divorzio avvenuto nel ’69, erano rimasti davvero molto legati. C’è un post social pubblicato da loro figlio che dimostra il loro splendido rapporto:

Addio Nathalie Delon, l’attrice che ha recitato in tantissimi film francesi ed italiani

Nathalie Delon è nata il 1 agosto del 1941 a Oujda, città del Marocco (all’epoca protettorato francese). Il suo vero nome è Francine Canovas e si è spenta oggi, 21 gennaio 2021, all’età di 79 anni. Esordì nel mondo del cinema nel ’67 al fianco dell’ex marito, Alain Delon, in ‘Frank Costello faccia d’angelo’. Ha recitato in ‘L’uomo di Saint Michel’, ‘Barbablù’ ed anche in diverse produzioni o co produzioni italiane come ‘Le sorelle’, ‘Un sussurro nel buio’. Nathalie ha lavorato come regista in ‘Ills appellent ca un accident’ e ‘Dolci bugie’.

Ad essere nota non è solo la sua carriera, ma anche la sua vita sentimentale. Dopo aver sposato Gui Barthelemy, da cui ha avuto una figlia di nome Nathalie, ha incontrato Alain Delon. Si sono sposati nel ’64, mentre la donna era già incinta di Anthony. Le cose tra loro non andarono così bene: dopo quattro anni e mezzo di matrimonio, nel ’69, divorziarono. Nathalie e Delon, nonostante la separazione, rimasero in ottimi rapporti.