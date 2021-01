Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala: alcune sue parole stanno facendo chiacchierare, scopriamo insieme chi è lei!

Il calciatore argentino, attaccante della Juventus e della nazionale argentina, è un classe ’93 ed è un personaggio piuttosto noto e seguito in Italia e nel mondo. Paulo Dyabala è sempre stato sotto la luce dei riflettori non solo per essere uno dei calciatori più famosi in Italia ma anche per la sua vita sentimentale. La sua ex storica è Antonella Cavalieri: il loro è stato un amore naufragato, si legge sul web, quando è spuntato un presunto flirt del calciatore con Ginevra Sozzi, attuale fidanzata di Matteo Politano. Paulo Dybala è ora fidanzato, dal 2018, con Oriana Sabatini, una bellissima giovane, originaria di Buenos Aires. Il suo nome sta facendo il giro del web per aver fatto una dichiarazione che ha stupito tutti. Conosciamola meglio!

Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala: età, cosa fa nella vita e la confessione sulla sua sessualità

Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dyabala ed è una bellissima donna, classe 1996, originaria di Buenos Aires. La splendida ragazza ha iniziato la sua carriera da cantante nel 2017 pubblicando il suo primo singolo: in Argentina il suo brano ebbe un enorme successo. Oltre ad essere cantante, Oriana è anche una modella ed attrice: ha recitato in due film ed ha partecipato a molti programmi televisivi spagnoli. Sui social è molto attiva, ecco un post con la sua dolce metà:

Oriana sta facendo chiacchierare per alcune sue parole scritte sui social nelle ultime ore. Come scrive Fanpage, la Sabatini ha risposto ad alcuni utenti Instagram che le hanno chiesto se fosse bisessuale. La risposta di Oriana è stata: “Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì“. Si legge su Fanpage che tempo fa, durante un intervento su una radio uruguayana, la modella aveva detto la sua sul tema: “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”.