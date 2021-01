Questo affascinante e giovane uomo oggi è una star di fama mondiale, uno dei volti più celebri di Hollywood: riuscite a riconoscerlo?

Giovanissimo, affascinante e con uno sguardo da togliere il fiato che non è affatto cambiato. Il protagonista di questa foto oggi è una star di fama mondiale, riuscite a riconoscerlo? Forse con l’aiuto di qualche piccolo inizio sì. Classe 1955, è un celebre attore, ma anche un regista e musicista. Ha ricoperto il ruolo di protagonista in film che sono diventati colossal del cinema americano, delle vere e proprie icone. Ha lavorato con i più famosi e apprezzati artisti del grande schermo ed è uno degli uomini più affascinanti del panorama artistico. Guardatelo bene, quel sorriso appena accennato è inconfondibile e quegli occhi intensi non sono da meno. Allora: lo avete riconosciuto?

Qui era un affascinante giovane uomo, oggi è una star mondiale: di chi si tratta?

Una carrellata di titoli per voi, di cui il nostro misterioso attore è stato protagonista. “Gli intoccabili”, “Balla coi lupi”, “Robin Hood – Principe dei ladri”, “Guardia del corpo”, “Le parole che non ti ho detto”… Si potrebbe continuare per un bel po’. Avete capito bene: stiamo parlando dell’iconico e bellissimo Kevin Costner! Uno dei più grandi attori del cinema americano, vincitore di due premi Oscar, ottenuti uno come attore e uno come regista. Il talentuoso e straordinario attore ha anche una grande passione per la musica, alla quale si è dedicato davvero a partire dal 2007. Ha pubblicato diversi dischi e si è dedicato anche ad una tour in diversi paesi europei. Avevate riconosciuto l’affascinante interprete nel giovanotto che vi abbiamo mostrato? A condividere lo scatto, datato “circa 1981” è stato lo stesso attore tramite il suo profilo Instagram. Di seguito, eccolo oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Costner & Modern West (@kevincostnermodernwest)

Un fascino che non conosce tempo, quello di Kevin Costner, che continua ad essere uno dei volti più amati e apprezzati del cinema, sia nelle vesti di attore che in quelle di produttore o regista.