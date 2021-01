Riconoscete la donna in questa foto ricordo? Oggi non si parla che di lei in tv; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono foto e video del passato. Scatti inediti e momenti emozionanti, da condividere con i numerosi fan che sui social li supportano giorno dopo giorno. Ed è proprio quello che ha fatto la donna che vedete in questa foto in bianco e nero. Una foto del passato, che il personaggio in questione ha deciso di condividere, insieme ad altri ricordi, nel giorno del suo compleanno. Guardatela bene: avete capito di chi si tratta? Piccolo indizio: è tutti i giorni in tv in una delle trasmissioni più amate e seguite di sempre. Ecco di chi si tratta.

“Qualcuno mi ha strappato un sorriso, qualcuno mi ha fatto commuovere, qualcun altro mi ha trasmesso un affetto sincero, ma tutte le vostre parole e dico tutte mi hanno accarezzato il cuore, facendomi assolutamente dimenticare che le candeline da spegnere ormai iniziano ad essere tante!”. È con queste parole che uno dei volti più amati della nostra tv ha ringraziato tutti i suoi seguaci per i messaggi di affetto ricevuti nel giorno del suo compleanno. Al lungo messaggio, la donna ha aggiunto un video contenente meravigliosi scatti del suo passato. Come questo in bianco e nero che vi abbiamo appena mostrato. Guardatelo bene, riuscite a capire di chi si tratta? Vi diamo un piccolo indizio: è la regina del Trono Over! Proprio così, la giovane donna in foto è Gemma Galgani, protagonista assoluta della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. La dama torinese ha compiuto 71 anni, ma il suo entusiasmo e la sua voglia di cercare l’amore è viva più che mai. Nonostante le delusioni che, purtroppo, sono sempre presenti a Uomini e Donne. Nella scorsa puntata, il cavaliere che stava frequentando, Maurizio, ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza.

Per fortuna però, è in arrivo una inaspettata ma piacevole sorpresa per la Galgani. Per tutte le novità del trono più famoso della tv, appuntamento su Canale 5 alle ore 14 e 45! I colpi di scena saranno tantissimi.