Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo amo da morire”.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Anna Ascione, che al docu-reality di Canale 5 ha partecipato con il suo allora fidanzato Gennaro Mauro. La loro storia, però, si è interrotta proprio al termine dell’esperienza in tv, dopo un percorso nel reality ricco di incomprensioni. E anche nel corso dello speciale di Temptation Island Un mese dopo…, la coppia ha confermato la rottura. Ma il colpo di scena è arrivato poche ore fa. La bellissima Anna, infatti, sembra aver voltato definitivamente pagina: nella sua vita, ora, c’è un altro uomo. Curiosi di sapere di chi si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Temptation Island, un’amata protagonista ritrova l’amore: Anna Ascione si è fidanzata

Nuovo amore per Anna Ascione dopo l’esperienza a Temptation Island. Chiusa definitivamente la sua storia con Gennaro Mauro, la bellissima protagonista del reality di Canale 5 ha ritrovato l’amore! Il fortunato si chiama Giuseppe Annunziata ed è un fotografo. Ad IsaeChia.it, Anna ha espresso tutta la felicità per questo nuovo sentimento, che ha ammesso di non provare da tanto tempo: “Lo amo da morire. Se avessi dovuto descrivere l’uomo che desideravo accanto non sarei riuscita a descriverlo così, lui è molto più di quello che pensavo di volere”. Parole dolcissime quelle della Ascione, che aggiunge: “È perfetto, mi protegge, mi difende, mi stimola, m’incoraggia. È veramente il mio miracolo”. Curiosi di vederli insieme? Ecco uno scatto apparso nelle stories della Ascione:

Nelle sue stories successive, Anna ringrazia tutti coloro che le hanno inviato messaggi di affetto e di auguri. Non possiamo che unirci a tutti, mandando i nostri migliori auguri alla nuova coppia. E voi, ricordate il percorso della Ascione a Temptation Island.