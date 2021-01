Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, indiscrezione bomba sui due amici del reality show di Canale 5: dove li vedremo dopo il GF Vip.

Insieme formano una delle “coppie” più belle della storia dei reality show. I fan li chiamano gli “Zorzando”, come si è soliti fare unendo i cognomi. Parliamo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che si sono conosciuti nella casa del GF Vip 5. Un’amicizia meravigliosa, quella nata tra i due concorrenti, che si supportano e si aiutano da ormai 4 mesi, nella casa più spiata della tv. Un’amicizia che ha fatto innamorare i fan, che si chiedono: li rivedremo insieme dopo la fine del GF Vip 5? Ebbene, tenetevi forte perché potrebbe essere in arrivo una bellissima notizia. Per ora si tratta di una semplice indiscrezione e, quindi, nulla è ufficiale. Ma pare proprio che l’amatissima coppia potrebbe tornare presto in tv. Scopriamo cosa bolle in pentola.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, indiscrezione bomba: opinionisti alla prossima Isola dei Famosi?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv dopo il GF Vip? È quello che potrebbe accadere al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini. La coppia degli “Zorzando” infatti è letteralmente entrata nel cuore dei fan, che li ritengono il “king” e la “queen” di questa edizione del programma. È proprio per questa ragione che Tommaso e Stefania sarebbero in lizza per il posto di opinionisti alla prossima Isola dei famosi! Proprio così, la coppia potrebbe tornare in tv in un altro reality, ma nelle vesti inedite di opinionisti. La notizia, riportata anche da TV Blog su Instagram e da Fanpage.it, è per ora una semplice indiscrezione e non c’è quindi alcuna certezza. L’ipotesi di vedere gli “Zorzando” in tv, però, sembra prendere sempre più piede: nella casa, infatti, Tommaso e Stefania hanno dimostrato di essere schietti e senza peli sulla lingua, pungenti al punto giusto, ottimi osservatori ed amanti del gossip. Insomma, caratteristiche perfette per il ruolo di opinionisti. L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, inizierà a marzo, l’8 o il 15, subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Zorzi e la Orlando, quindi, se dovessero arrivare in finale al GF Vip, avrebbero giusto il tempo di qualche giorno prima di iniziare l’avventura in un altro reality! Il Gf Vip, infatti, terminerà a fine febbraio, probabilmente il 26, dopo la decisione di un’ulteriore prolungamento dell’edizione.

Ma sono tante le indiscrezioni che riguardano Tommaso Zorzi, la vera rivelazione di questo GF Vip. Se non lo vedremo all’Isola, potrebbe essere opinionista proprio della prossima edizione del GF Vip. E c’è chi sogna di vederlo in un programma di Maria De Filippi. Insomma, quel che è certo, è che Tommaso Zorzi, come Stefania Orlando, hanno lasciato un segno nel cuore dei telespettatori. E a voi, piacerebbe rivederli insieme per commentare le vicende dei naufraghi in Honduras?