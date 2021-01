Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio: ecco cosa succederà questa sera, su Rai 3, alle 20.45!

Un Posto al Sole è una delle soap opera più longeve ed amate della televisione italiana. In onda su Rai 3, alle 20.45, dal lunedì al venerdì, regala sempre sorprese, colpi di scena ed intrattenimento ai telespettatori. I protagonisti sono diventati ormai ‘conoscenti’ per gli amanti di Un Posto al Sole: alcuni attori sono nella soap opera sin dal suo inizio, nel lontano 1996! La storia ruota attorno alle vicende degli abitanti di un palazzo situato a Napoli, sulla collina di Posillipo. E allora siete qui per scoprire cosa succederà nella puntata di questa sera, 21 gennaio 2021. Beh, siamo certi che non vi annoierà affatto: Alex prenderà una decisione davvero clamorosa. Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera.

Un Posto al Sole, anticipazioni 21 gennaio: Alex prende una decisione shock

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole di questa sera, 21 gennaio? Nell’episodio che andrà in onda su Rai 3, alle ore 20.45, vedremo Alex preparare i bagagli per partire. La sua vita sta per cambiare drasticamente: le anticipazioni ci rivelano che la Parisi ha ricevuto un’importante proposta di lavoro in Spagna, impossibile da rifiutare. La ragazza però, prima di lasciare Napoli, prenderà una decisione shock! La giovane ex cameriera del Vulcano mentre preparerà le valigie, rifletterà sul suo futuro con Vittorio: le anticipazioni svelano che Alex deciderà di mettere un punto alla relazione con Vittorio! La ragazza pensa che lei ed il figlio di Guido non possano resistere ad una relazione a distanza: sarà la fine per i due?

Niko ha dato intanto grande soddisfazione al papà Renato dopo aver deciso di rilevare lo Studio Navarra. I problemi del Poggi, a quanto pare, sono acqua passata ma…Niko, secondo le anticipazioni, sarà protagonista di un confronto con suo padre davvero incredibile e duro! Nelle anticipazioni si legge che vedremo anche Angela piuttosto scossa: la Poggi riceverà una notizia molto importante…