Valeria Fabrizi, spunta la foto del giorno del suo matrimonio: l’avete mai vista? L’attrice è bellissima nel suo abito bianco, insieme al suo amato.

E’ una delle attrici più amate in assoluto, Valeria Fabrizi ha alle spalle una lunga carriera, fatta di tanto impegno e ovviamente non pochi sacrifici. Proprio questa sera, la vedremo nella seguitissima serie Che Dio Ci aiuti, che a quanto pare, sta riscontrando ascolti molto elevati. Al suo fianco, lei, la meravigliosa Elena Sofia Ricci, e tantissimi altri attori eccezionali. L’attrice è accompagnata da un’infinita bellezza, ed è sempre stata una donna dall’eleganza straordinaria, tanto che nel 1957 ha partecipato al concorso Miss Universo, arrivando addirittura quarta. Come sappiamo, Valeria Fabrizi ha sposato nel 1964 Tata Giacobetti. Un amore da sogno il suo, spezzato però da un terribile avvenimento, infatti, come si legge dalla sua biografia, nel 1988 il cantante morì, lasciando l’attrice nel suo dolore. Nonostante gli anni passati, la Fabrizi continua a manifestare il suo amore, pubblicando spesso, sui social, immagini insieme. Proprio sul suo profilo instagram è emersa una bellissima foto, uno scatto del giorno del suo matrimonio: quanto amore, e quanta bellezza!

Valeria Fabrizi, nel giorno del suo matrimonio: è meravigliosa!

Tra poche ore, sarà presente in televisione, nella seguitissima fiction Che Dio Ci aiuti, Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza. Manca davvero poco, e l’attesa è già molta, dato che la serie è tanto amata dal pubblico. Valeria è un’attrice dal talento incredibile, molti sono i film che hanno visto la sua brillante interpretazione. Amata e seguita, la donna ama condividere alcuni scatti con i suoi tantissimi follower. Come abbiamo anticipato, proprio sul suo profilo instagram è emersa una foto del passato, esattamente del 1964, anno del suo matrimonio con Tata Giacobetti: “Pensavano fosse un pesce d’aprile, invece era realtà, una bellissima realtà… 2 aprile 1964”, ha riportato in didascalia. Sicuramente, è stato uno dei giorni più belli della sua vita, quando ha incorniciato il suo amore.

Purtroppo, il marito dell’attrice è venuto a mancare anni fa, ma la Fabrizi non smette di ricordarlo. Più volte ha pubblicato sul suo profilo immagini insieme al suo amato: un amore che sicuramente l’attrice continuerà imperterrita a provare, per sempre!