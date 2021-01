Conoscete i dettagli sulla vita di Alessio Boni, il famosissimo attore? Vi sveliamo un retroscena sul suo passato e chi è la sua compagna, è una giornalista!

Alessio Boni è un attore di cinema e di teatro. Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, nel 1966, Alessio è un uomo molto apprezzato per la sua bravura ma anche per il suo bell’aspetto! Sapete che la recitazione, per il Boni, non è stata la prima scelta? A soli 14 anni l’attore iniziò a lavorare come piastrellista insieme al padre, poi prestò servizio per un anno e mezzo nella Polizia di Stato. A 20 anni decise di partire per la California: a San Diego, per mantenersi, ha lavorato come cameriere, pony express e baby sitter! Alessio Boni è entrato nel mondo dello spettacolo nel 1988: ha debuttato con il film ‘Il mago’ diretto da Ezio Pascucci, dopo diversi lavori raggiunse la massima popolarità con ‘Incantesimo’, nel 2000. La svolta della sua carriera è arrivata nel 2003 con ‘La meglio gioventù’. Alessio ha recitato in tantissimi film, mini serie ed opere teatrali: è apprezzato in tutta Italia. Sapete chi è la sua compagna? Vi sveliamo qualche altra curiosità su lui!

Alessio Boni: età, chi è la sua compagna ed il retroscena sul suo passato

Alessio Boni è impegnato sentimentalmente con Nina Verdelli, un’affermata giornalista, figlia di Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna e di papà Carlo, in passato al timone di Sette, Gazzetta dello Sport, Vanity Fair. Nina non ha lasciato il mondo nel quale è cresciuta: ha deciso di seguire le prestigiose orme di famiglia ed oggi si dedica al lavoro tra carta stampata e web. Ha scritto anche un libro, ‘Breve storia triste (del mondo), pubblicato nel 2019. La classe 85 è la compagna di Alessio Boni: il loro grande amore è stato coronato dalla nascita di Lorenzo, il 22 marzo 2020. Questo uno scatto pubblicato sui social