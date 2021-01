Anticipazioni Beautiful venerdì 22 gennaio: la proposta shock di Thomas per Hope; ecco cosa accadrà nella prossima puntata della soap.

Proseguono le avventure di Beautiful, la soap opera americana più longeva della nostra tv. Anche oggi, venerdì 22 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata. Una puntata ricca di colpi di scena, dove al centro della trama c’è nuovamente l’adozione del piccolo Douglas. Hope è sempre più decisa a convincere Thomas a lasciarle crescere il bambino, e, per farlo, ha un piano ben preciso. È per questo motivo che la giovane Logan ha deciso di partecipare alle festa di Halloween, senza Liam, proprio per incastrare Thomas. Ma quest’ultimo, lo sappiamo, non è affatto uno sprovveduto…Curiosi di scoprire cosa accadrà? Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, 22 gennaio 2021.

Anticipazioni Beautiful venerdì 22 gennaio: la proposta shock di Thomas per Hope, la Logan accetterà?

Hope è sempre più decisa a portare avanti il suo piano: pur di convincere Thomas ad affidarle Douglas, la figlia di Brooke è disposta a tutto. Nonostante i dubbi e le perplessità mostrate da Brooke, Hope no ha alcuna intenzione di mollare. È per questo motivo che la Loga ha partecipato alla festa di Halloween in casa Forrester senza Liam, che è completamente all’oscuro del piano di sua moglie. E, nel corso della festa, Hope e Thomas si ritroveranno in camera da letto insieme. La giovane Logan ha immaginato che bastassero poche attenzioni per circuire Thomas, ma così non è: il figlio di Ridge ha messo in chiaro che accetterà di firmare i documento dell’adozione solo se Hope andrà a letto con lui! Proprio così, Thomas vuole passare la notte con Hope, che resta spiazzata da questa richiesta. La figlia di Brooke pensava di avere in pugno il suo ‘rivale’, ma la richiesta improvvisa ha fatto saltare i suoi piani. Cosa è successo, quindi? Ebbene, Hope non ha accettato di concedersi a Thomas, ma gli ha fatto una promessa: anche se non è successo in quel momento, Hope promette che lo farà. Una promessa che riuscirà a mantenere?

I due si sono dati appuntamento al giorno successivo, ed è in quel momento che si deciderà il futuro del piccolo Douglas. Cosa deciderà di fare Hope? È davvero pronta a spingersi fino a quel punto per riprendersi il bambino? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, ore 13 e 40, per tutte le novità dell’amatissima soap. Non perdetevelo.