Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata del 22 Gennaio: Michele in difficoltà per l’arrivo di Chiara, spiacevole incontro per Silvia.

Siamo quasi agli sgoccioli per l’inizio di un nuovo fine settimana. E, come sempre, anche stasera andrà in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole. E, vi assicuriamo, per l’appuntamento di Venerdì 22 Gennaio, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che ci siano diversi colpi di scena a farne da padrona. Da quanto si legge sul web, infatti, sembrerebbe che ci siano diversi argomenti che verranno trattati. E che, come da diversi anni a questa parte, renderanno più che unico l’appuntamento di questa sera. Ecco, ma cosa succederà esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto gli argomenti prima di passarli in rassegna. Dopo l’arrivo di Chiara, la figlia del direttore della radio per cui lavora, Michele sarà sempre più in difficoltà. Dal canto suo, Silvia vorrebbe fortemente aiutarlo e sostenerlo, come ha sempre fatto d’altronde, soltanto che un incontro inaspettato provocherà in lei una ‘strana’ reazione. Vittorio, inoltre, dopo essere stato lasciato da Alex, sarà sempre più intenzionato a conquistarla. Infine, Filippo sarà sempre più intenerito dalle condizioni in cui riversa Leonardo.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Un Posto al Sole, anticipazioni del 22 Gennaio: cosa accadrà

Da come si può chiaramente leggere, quindi, sembrerebbe proprio che la puntata di Un posto al Sole di questa sera, Venerdì 22 Gennaio, sarà davvero imperdibile. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che gli argomenti trattati saranno diversi. E, soprattutto, tutti più che imperdibili. Procediamo con ordine. Michele, nel corso delle puntate precedenti, ha accolto nuovamente in radio Chiara, la figlia del direttore. E, come volevasi dimostrare, il suo ritorno non sarà affatto ‘pacifico’. La ragazza, infatti, ha seriamente intenzione di farsi portavoce di tantissimi e numerosi nuovi progetti. E, purtroppo, questo andrà a discapito del buon Saviani. Che, ormai da anni, cura attentamente la radio. Cosa succederà? Nel frattempo, però, dalla parte di Michele ci sarà, ovviamente, sua moglie Silvia. La donna, come ha sempre fatto, continuerà a sostenere e rincuorare suo marito. Ma, come dicevamo precedentemente, un incontro inaspettato la metterà seriamente in difficoltà. Altro argomento di cui si parlerà, poi, è Filippo. Reduce dal rapimento con Leonardo, il giovane Sartori cercherà in tutti i modi di stare accanto al suo amico. E, soprattutto, di avvisare i suoi genitori. Cosa accadrà? Ovviamente, lo scopriremo. Ultimo ed importante argomento sarà quello dedicato a Vittorio. Il giovane Del Bue è stato lasciato da Alex alla vigilia della sua partenza per Madrid. Eppure, non si rassegnerà affatto. E, soprattutto, tenterà in un tutti i modi di riconquistarla. Ce la farà?

Davvero imperdibile, vero?