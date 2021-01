Avete mai visto il compagno di Barbara De Rossi? Lui è Simone Fratini, ecco quanti anni ha, cosa fa nella vita ed altre curiosità su di lui.

Attrice e conduttrice di grande successo, Barbara De Rossi è una delle donne più belle e talentuose dello spettacolo italiano. Romana, 60 anni compiuti lo scorso mese di agosto, a soli 16 anni debutta al cinema nel film “Così come sei”, con cui inizia una carriera strepitosa come attrice. Non solo recitazione per Barbara: in tv è molto apprezzata, infatti è stata spesso opinionista, concorrente o presentatrice di vari programmi televisivi importanti: da L’Isola dei Famosi, a Tale e Quale Show, da Amore Criminale a Notti sul Ghiaccio fino a Ballando con le stelle. Molto intensa anche la sua vita privata, con due matrimoni conclusi alle spalle: il primo nel 1988 con Andrea Busiri Vici, il secondo a metà degli anni Novanta con il ballerino serbo Branko Tesanovic, da cui ha avuto una figlia, Martina. La De Rossi ha poi vissuto una relazione complicata con Anthony Manfredonia. Dopo la chiusura di quest’altra relazione, ha poi ritrovato la serenità nel 2015 accanto a Simone Fratini. Conosciamolo meglio!

Simone Fratini, chi è il compagno di Barbara De Rossi

Simone Fratini è un ex modello fiorentino, più giovane di 11 anni rispetto all’attrice. I due, che appaiono in alcuni scatti postati sul seguitissimo profilo Instagram di Barbara, sono proprio una bella coppia. Simone è nato il 30 agosto del 1971 ed è un brillante imprenditore con un’azienda nella sua regione d’origine, la Toscana. Ha fondato infatti il marchio Capelli for you ed è il creatore de La quinta dimensione, un rimedio per contrastare la calvizie. La coppia convive insieme alla figlia di lei. In un’intervista di qualche tempo fa a Domenica Live, l’uomo aveva dichiarato: “L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”.

Dal canto suo, ospite di Mara Venier, l’attrice ha raccontato: “Simone è un uomo che c’è, un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori”.