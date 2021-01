Carlotta dell’Isola nel giardino della Casa del GF VIP ha raccontato un periodo difficile del suo passato ad Andrea Zelletta. Ecco le parole della concorrente.

Le luci del GF VIP continuano ad essere accese: il programma, per questa edizione, ha deciso di proseguire oltre la solita durata del reality. Alfonso Signornini ha dato l’annuncio ai Vipponi lunedì scorso: il programma non terminerà l’8 febbraio bensì durerà sino a fine mese. La reazione dei concorrenti non è stata affatto positiva: Tommaso, Stefania, Dayane non hanno preso benissimo la decisione degli autori. Intanto, nella Casa, si alternano momenti di alti e bassi per i protagonisti di questa inedita edizione. Carlotta Dell’Isola ieri si è confidata con alcuni dei suoi inquilini: si è lasciata andare a confessioni inaspettate che riguardano la sua vita. Ecco cosa ha raccontato la concorrente.

GF VIP, ‘Ho visto nero’: Carlotta Dell’Isola parla del suo difficile passato

Ieri, dopo l’aperitivo, alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP si sono confrontati in giardino su alcune esperienze di vita. Carlotta Dell’Isola ha raccontato un po’ di sé, si legge sul portale del reality. L’ex di Temptation Island ha raccontato di aver affrontato un grande cambiamento nel corso della sua vita: prima era solita tenersi i problemi dentro, arrivando ad implodere silenziosamente. Oggi non accetta più tutto ciò: “Ho visto nero per tanto tempo che ora non ce la farei più. Se devo dire una cosa la dico”. La giovane ha raccontato che era sempre ‘nera’, se la prendeva con le persone sbagliate: ha svelato che dopo aver litigato con la sorella, non si sono parlate per molto tempo. Andrea Zelletta ha dato consigli a Carlotta, l’ha invitata a lasciare perdere l’orgoglio per non trascinare dissidi con persone importanti.

La Vip ha dovuto maturare prima del tempo: “Per le ragazzinate ormai mi sento vecchia” ha esclamato.