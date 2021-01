Brutto risveglio per Elettra Lamborghini, la cantante ha raccontato tutto sul suo account social: ecco le sue parole

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in breve tempo una hit mondiale. La Lamborghini ha poi partecipato ad alcuni programmi televisivi, girati soprattutto in altri paesi. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo nel nostro paese. La Lamborghini ha anche partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La rampolla della ricca famiglia è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo non si esaurisce solo in Italia.

Elettra Lamborghini, brutto risveglio: cos’è successo

Sui social, Elettra Lamborghini tiene un rapporto molto stretto con i suoi seguaci. La cantante racconta tutta la sua giornata, includendo anche i momenti difficili. Questa mattina, ad esempio, la Lamborghini ha avuto un brutto risveglio e tra le stories di Instagram ha spiegato il motivo. La rampolla della ricca famiglia si è svegliata con il viso gonfio ed ha ricondotto questo problema all’acqua assunta nei giorni scorsi. La cantante ha infatti spiegato: “Rettifico: ieri ho detto che avrei bevuto un sacco di acqua, l’ho fatto, ma mi sveglio la mattina con gli occhi e la bocca gonfissimi. Mi sa che li tengo troppo questi liquidi“.

Bere molta acqua fa bene al corpo, Elettra Lamborghini l’ha inserito tra i propositi dell’anno nuovo, ma a quanto pare il suo corpo reagisce in modo diverso. La cantante ha poi aggiunto tra le stories del popolare social network: “Ci ho messo tutta la mia volontà, ma vi giuro sono gonfia come un pallone“.