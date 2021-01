Elisabetta Gregoraci pubblica questo scatto su Instagram: tutti notano un clamoroso dettaglio; voi l’avete visto?

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. E, anche se ha abbandonato la casa da un bel po’, il suo nome continua ad essere presente fuori e dentro la casa più spiata della tv. Parliamo della bellissima Elisabetta Gregoraci, alla sua prima partecipazione in assoluto ad un reality show. Un’esperienza bellissima, quella della showgirl calabrese nella casa, durante la quale è stata sostenuta da un vero e proprio esercito di fan. Che, ancora oggi, continuano a seguirla attraverso i social. In particolare su Instagram, dove la Gregoraci condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana, e, poco fa, Elisabetta ha pubblicato una foto che non è passata affatto inosservata. Nello scatto, la showgirl si trova nella sua casa a Montecarlo e indossa camicia e anfibi. Elisabetta è bellissima come sempre, ma c’è un dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei fan. Ecco cosa hanno notato.

Elisabetta Gregoraci su Instagram, il dettaglio colpisce tutti: la camicia è un regalo speciale

“Lazy afternoon at home”, scrive Elisabetta Gregoraci nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram. Uno scatto in cui si mostra più bella che mai, sorridente, seduta sul divano di casa sua. Come sempre quando si tratta dell’ex concorrente del GF Vip, una pioggia di commenti ha invaso il post in pochissimo tempo. Soprattutto perché c’è un dettaglio che tutti hanno notato. Chi ha seguito questa edizione del GF Vip, non ha potuto non accorgersene. Vedete la camicia indossata da Elisabetta in questo scatto? Ebbene, non è sua ma di Tommaso Zorzi! È un regalo del giovane influencer, che ha conosciuto proprio nella casa più spiata della tv. I telespettatori del reality non potevano non notarlo e ci ha pensato la Gregoraci a confermare tutto:

Pioggia di complimenti per la Gregoraci, che, nella casa del GF Vip, aveva legato particolarmente con Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia speciale, quella nata tra i due concorrenti, che però non si è trasformata in altro. E a quanto pare non accadrà neanche al termine del reality: in casa, Pierpaolo ha iniziato una storia con Giulia Salemi e, tra i due, il sentimento sembra crescere sempre di più.