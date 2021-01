Fabio De Luigi è felicemente accompagnato, ma sapete come ha conosciuto la sua Jelena Ilic? Questo è un retroscena che non tutti conoscono.

È uno degli attori più straordinari dello spettacolo italiano, Fabio De Luigi. Attore, comico, regista e conduttore televisivo, il buon De Luigi decanta di una carriera davvero incredibile. Protagonista indiscusso di numerosi film cinematografici, programmi televisivi e di diversi spettacoli teatrali, il simpaticissimo vanta di un successo più che clamoroso. Successo che, da come si può chiaramente comprendere, non si limita affatto alla sfera professionale e, quindi, lavorativa, ma si estende fino alla sfera professionale. Felicemente accompagnato, dal 1998, dalla bellissima Jelena Ilic, Fabio De Luigi è anche padre di due splendidi bambini, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2011. Ecco, la domanda sorge spontanea: siete curiosi di sapere come lui e la sua compagna si sono conosciuti? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a Vanity Fair, datata 2014. Scopriamo insieme ogni cosa.

Fabio De Luigi, sapete come ha conosciuto la sua Jelena Ilic?

Nel corso della sua incredibile carriera, Fabio De Luigi ha sposato ed incontrato diverse donne. A partire, quindi, da Michelle Hunziker in ‘Love Bugs’ fino a Valentina Lodovini in ’10 giorni senza mamma’, l’attore romagnolo è stato sposato, sotto il punto di vista professionale, con tantissime bellissime donne. Nella vita privata, però, il simpaticissimo De Luigi ha una vera e propria compagna di vita. Lei si chiama Jelena Ilic, come dicevamo precedentemente. E, dal 1998, vivono una splendida storia d’amore. Ecco, ma sapete come si sono conosciuti? A rivelare ogni cosa, come detto poco fa, è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 10 Ottobre del 2014, l’attore romagnolo ha svelato ampiamente il primo appuntamento con la sua compagna. ‘Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni’, ha rivelato Fabio De Luigi sulla sua bellissima compagna. Continuando, poi, a spiegare che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. E, soprattutto, condividono ogni cosa. Persino le scelte professionali.

Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?