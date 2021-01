Attualmente, Fabio De Luigi è un attore amatissimo ed apprezzatissimo, ma sapete che cosa faceva prima di diventare tale? I dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Fabio De Luigi. Classe ’67, l’attore romagnolo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, nel mondo della recitazione alla sola età 23 anni. Era esattamente l’anno 1990 quando il buon De Luigi faceva il suo debutto come comico al concorso ‘La Zanzara D’Oro’. Da quel momento, la sua carriera è letteralmente in ascesa. Sono passati, infatti, esattamente trent’anni dal suo esordio, eppure Fabio De Luigi continua a decantare di un successo davvero incredibile. Senza considerare, inoltre, che la sua carriera è ricchissima di esperienze lavorative davvero incredibili. Da attore a regista, infatti, il buon De Luigi è, senza alcun dubbio, uno degli artisti più completi del panorama artistico italiano. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa faceva Fabio De Luigi prima del successo? Se dal 1990, quindi, si è presentato come comico e poi nel 1996 ha preso parte al suo primo film, cosa faceva prima di diventare attore? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Fabio De Luigi, sapete cosa faceva prima del successo?

Come dicevamo precedentemente quindi, Fabio De Luigi decanta di un successo davvero clamoroso. Da attore a regista, infatti, la sua carriera è ricca di esperienze lavorative più che impressionanti. Ecco, ma vi siete mai chiesti che cosa facesse prima del successo? Se, come detto poco fa, l’attore romagnolo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione nel lontano 1990 e nel 1996 è diventata attore a tutti gli effetti, cosa faceva prima di diventare tale? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, oltre alla recitazione, il buon Fabio De Luigi abbia avuto un’altra grande passione: il baseball. Da quanto si legge sul web, pensate, sembrerebbe che abbia anche giocato nella Serie A1. E che, poi, abbia deciso di abbandonare. La domanda sorge spontanea: voi lo sapevate?

La vita privata: compagna e figli

Se la sua carriera è ricca di successi, la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Felicemente accompagnato dal 1998 dalla bellissima Jelena Ilic, Fabio De Luigi ha anche due splendidi figli. Nati rispettivamente nel 2007 e nel 2011, l’attore romagnolo è uno splendido papà. Ma sapete come si sono conosciuti? In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, il buon De Luigi ha svelato un retroscena davvero incredibile. Voi lo sapevate?

