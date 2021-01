L’amatissimo attore napoletano Fabio Fulco ha ormai da tempo una nuova compagna: lei è Veronica Papa, conosciamola più da vicino.

Il bel Fabio Fulco, al secolo Fabio Bifulco, non ha certo bisogno di presentazioni: l’attore partenopeo è sempre stato amatissimo dal pubblico, che dopo tanti anni di carriera lo segue affezionatissimo ancora oggi. 50 anni portati splendidamente, da ragazzo ha iniziato a lavorare come modello e fotomodello fino al debutto nel ’96 come attore di fotoromanzi e poi al cinema: il suo primo film è stato ‘Donne in Bianco’, per la regia di Tonino Pulci. Da allora, per Fabio si sono aperte le porte di fiction e soap famose, come Vivere, Incantesimo 7, Il Giudice Mastrangelo, Gente di Mare e Le tre rose di Eva. Sentimentalmente, Fulco è stato legato molti anni all’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, conosciuta durante la partecipazione di entrambi nel 2005 a Ballando con le stelle. La loro storia si è poi conclusa, a quanto pare perché lei non si sentiva pronta a mettere su famiglia con lui. Ora però l’attore napoletano si è ricostruito una vita felice insieme ad una nuova compagna, molto più giovane di lui, Veronica Papa. Ma di chi si tratta? Conosciamola meglio!

Chi è Veronica Papa: dettagli e curiosità sulla compagna di Fabio Fulco

La fine della storia con Cristina Chiabotto non è stata facile da accettare per Fabio. Proprio domani, sabato 23 gennaio, vedremo l’ex Miss Italia, attualmente incinta del nuovo compagno, ospite a Verissimo. Ora l’ex protagonista di Vivere è di nuovo felice in amore con una nuova compagna, Veronica Papa. “L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli”, aveva raccontato il 50enne in un’intervista a Intimità. Abruzzese, 25 anni, mora e bellissima, anche Veronica è stata una concorrente di Miss Italia nel 2014. Laureata all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, è anche un’imprenditrice: è titolare infatti del negozio di abbigliamento e accessori Random Pescara.

Facciamo i nostri migliori auguri a questa splendida coppia!