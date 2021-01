E’ successo qualcosa di davvero imperdibile nella diretta su Twitch di Chiara Ferragni e Fedez: il rapper milanese si è forse fatto scappare un segreto sui ‘Ferragnez’?

Sono una delle coppie più famose in Italia e nel mondo. Fedez e Chiara Ferragni sono tra le persone più seguite sui social: insieme al loro piccolo Leone condividono ogni giorno la loro quotidianità con gli utenti Instagram. Presto non saranno più in tre: Chiara è in dolce attesa, sarà una femminuccia! I Ferragnez sono seguiti ed amati da gran parte d’Italia. Tutti ricorderanno che durante l’emergenza Coronavirus ed il relativo lockdown, la coppia ha dato vita ad una raccolta fondi che ottenuto grandissimi risultati. Grazie al loro speciale impegno solidale nel corso della crisi sanitaria, hanno ricevuto un nobile premio dal Comune di Milano.

Ultimamente il noto rapper si diverte sul suo canale Twitch con una serie di dirette. Fedez in collegamento regala retroscena sulla sua vita privata e professionale e spesso sua moglie Chiara Ferragni è ospite delle dirette. Regalano a chi li segue ‘siparietti’ familiari davvero esilaranti: così è successo in una delle ultime dirette. Il rapper forse si è fatto scappare un segreto! Ecco cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni, clamoroso spoiler? E’ successo tutto in diretta

Fedez su Twitch regala spesso dirette ai suoi fan. Intrattiene il suo pubblico, dialoga con i suoi milioni di fan e spesso rende partecipe sua moglie, Chiara Ferragni. In una delle ultime dirette della coppia, qualcosa è andato storto! A quanto pare è sfuggito uno spoiler! Forse i Ferragnez stanno registrando una serie incentrata sulla loro vita? In tanti hanno ‘captato’ questo segreto…Vi sveliamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Nel live su Twitch si parlava di cinema e serie tv, Fedez ha raccontato ai suoi fan curiosi: “Ho recitato in Ad un passo dal cielo“. E’ intervenuta Chiara, al suo fianco: “Hai recitato in Chiara Ferragni Unposted, lì però hai fatto te stesso“. A quel punto il rapper milanese lancia un piccolo ‘Oh’ d’allarme: “Stavo per fare uno spoiler che non potevo fare, stavo per dire una cosa che non potevo dire, ca**o. Lo stavo proprio per dire!“. Chiara lo blocca subito: “Placati!”.

Sembrava esser finita lì ma ad un certo punto un utente ha chiesto proprio: “Ma una bella serie dei Ferragnez su Amazon Prime?“. La coppia è rimasta in silenzio per qualche secondo, quasi impietrita. L’artista milanese è scoppiato in una inequivocabile risata di imbarazzo, mentre la Ferragni ha provato a glissare. Ecco il video dell’accaduto:

La loro reazione ha ‘confermato’ che presto arriverà una serie sulla loro vita? Beh, staremo a vedere!