Giulia Salemi ‘tradisce’ Pierpaolo Pretelli nella casa del GF VIP 5: avete visto cos’è successo? Ve lo raccontiamo noi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno iniziato una frequentazione nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, all’inizio della sua esperienza nel reality show, sembrava cotto di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, però, l’ha ‘respinto’ e dopo il suo addio Pretelli si è lanciato tra le braccia della Salemi. Giulia, a differenza della Gregoraci, sembra ricambiare l’interesse del suo coinquilino. Tra baci e tenerezze possiamo dire con certezza che è nata una nuova coppia nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 5, Giulia ‘tradisce’ Pierpaolo

Procede a gonfie vele la ‘conoscenza’ tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, nelle scorse settimane, sembrerebbe essersi schierato addirittura contro la famiglia. Pretelli ha definitivamente dimenticato la sua ‘cotta’ per Elisabetta Gregoraci e adesso non vede l’ora di viversi la sua storia d’amore con la Salemi. Il gieffino ha fatto anche una promessa: se dovesse arrivare in finale al posto di quella che dovrebbe essere la sua fidanzata, sarebbe pronto a cederle il posto. Un gesto nobile, che sicuramente sarà ricompensato dalla modella di origini persiane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La Salemi, però, ha ‘tradito’, anche se solo platonicamente, Pierpaolo. Nelle ultime ore, infatti, si è lasciata andare ad una ‘dichiarazione d’amore’ nei confronti di Stefania Orlando, sua coinquilina. Giulia ha confessato di provare una forte attrazione nei confronti della donna: “Sei bella. Ogni tanto faccio pensieri strani su di te. Ho voglia di baciarti“. La Orlando ha reagito con ironica, rivolgendosi a Maria Teresa Ruta che era lì presente: “Come devo fare con questa ragazza? È molto affettuosa“. Come reagirà invece Pierpaolo?