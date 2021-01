GF Vip, colpo di scena a un mese dalla finale: nuovo ingresso a sorpresa nella casa più spiata della tv, si tratta proprio di lei.

Un vero e proprio colpo di scena, quello che accadrà al GF Vip prossimamente. La grande sorpresa è arrivata nel corso dell’ultima puntata, quando ai vip è stato comunicato l’ulteriore prolungamento dell’edizione. Non più l’8 febbraio: la data finale del reality show sarà con ogni probabilità il 26 febbraio. Una notizia spiazzante per i concorrenti, molti dei quali sono stanchi e poco carichi, dopo ben 4 mesi di permanenza nella casa. Nonostante questo, tutti hanno deciso di non mollare e di viversi questa esperienza fino alla fine. Quello che non sanno, però, è che molto presto ci sarà un nuovo ingresso in casa! A un mese dalla fine, i vip si ritroveranno una nuova persona, che varcherà la porta rossa più famosa della tv. Scopriamo di più.

GF Vip, colpo di scena a un mese dalla finale: nuovo ingresso a sorpresa, concorrente o ospite?

Alda D’Eusanio entrerà nella casa del GF Vip. A riportarlo è Dagospia, ma la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. L’ingresso dell’opinionista in casa sarebbe previsto per la puntata di venerdì 29 gennaio. La domanda da farsi, però, è: la D’Eusanio entrerà in casa in qualità di ospite o sarà una concorrente a tutti gli effetti? Questo non è ancora chiaro. Essendo il reality alle battute finali, è difficile pensare che una nuova concorrente possa inserirsi nelle dinamiche del gioco in così poco tempo. Avanza quindi l’ipotesi che Alda possa entrare nella casa per creare un po’ di caos, in qualità di ospite. La cosa curiosa è che, secondo Dagospia, Alda vorrebbe portare con sé in casa il suo inseparabile pappagallo! Insomma, si prevedono giornate movimentate nella casa più spiata della tv.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se ci sarà il nuovo ingresso e soprattutto che ruolo avrà all’interno della casa. Venerdì 29 gennaio, quando la D’Eusanio dovrebbe entrare in casa, andrà in onda anche la prima puntata de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci. Una sfida interessante, chi la spunterà? Voi state seguendo questa lunghissima e scoppiettante edizione del GF Vip? Tra i probabili vincitori ci sono Tommaso Zorzi e Dayane Mello,