GF Vip, arriva un comunicato a sorpresa: clamorosa novità, accadrà domani sera in casa.

Un’edizione lunghissima, quella del GF Vip attualmente in onda. Il reality show di Alfonso Signorini, infatti, è stato ulteriormente prolungato e terminerà ufficialmente a fine febbraio. Gran parte dei concorrenti, però, è nella casa da ben 4 mesi e la stanchezza inizia a farsi sentire. È per questo momento che, per ammazzare la noia e i brutti pensieri, il GF sta affidando ai vipponi tante attività da fare durante il giorno. Se stamattina i concorrenti si sono dedicati all’arte della pittura, dipingendo ognuno la sua tela, è arrivato il momento di diventare stilisti! Proprio così, qualche minuto fa in casa è arrivato un comunicato a sorpresa che ha entusiasmato i concorrenti. Il motivo? Ve lo raccontiamo subito!

GF Vip, arriva un comunicato a sorpresa: domani sera ci sarà il Fashion Saturday Night

Un sabato sera in grande stile, quello che aspetta i vipponi domani! Si, perché da pochi minuti si sono trasformati tutti in dei veri e propri stilisti. Con un comunicato ufficiale, il GF ha assegnato ai concorrenti il compito di creare degli abiti esclusivi, che indosseranno domani sera durante la sfilata ufficiale del GF Vip! In casa sono arrivati tanti scatoloni con tutto il materiale occorrente per creare dei veri e propri abiti: un attacco di ‘moda’ che ha coinvolto tutti in casa. In particolare, Tommaso Zorzi non ha nascosto il suo entusiasmo e si è subito messo all’opera per creare un abito per la sua grande amica Stefania Orlando.

Ce n’è per tutti i gusti: dal tessuto laminato al maculato, dalle pailettes ai colori fluo, la casa si è trasformata in un vero e proprio atelier della moda. Cosa riusciranno a creare i nostri vipponi per il mitico Fashion Saturday Night? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Non ci resta che sintonizzarci domani sera per seguire la diretta live dalla casa più spiata della tv. Ricordiamo che per seguire la diretta del GF Vip basta sintonizzarsi sul canale Mediaset Extra, o seguire il live sull’app Mediaset Play o sul sito ufficiale del reality show. Siete pronti a scegliere chi sarà il più stiloso ed elegante della sfilata?