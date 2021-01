Giorgia ha pubblicato sul suo canale Instagram uno scatto inedito del passato: era giovanissima su una spiaggia in compagnia della sua mamma. Date un’occhiata!

E’ una delle voci italiane più amate e seguite: quella di Giorgia sin dal suo esordio mette davvero i brividi. La classe ’71 è una delle cantanti più famose nel nostro paese e nel resto del mondo: ha avuto riscontri di vendite positive in altri paesi Europei e non solo! Sono davvero tantissimi i premi vinti durante la carriera. Voi ricordate quando l’abbiamo vista cantare in tv per la prima volta? Era il 1993 quando presentò a Sanremo Giovani ‘Nasceremo’: si classificò prima e ottenne l’ingresso tra i Big al Festival di Sanremo. Nel ’94 sul palco dell’Ariston Giorgia cantava E poi: nonostante si classificò settima, con quella canzone Giorgia iniziò la salita verso il successo. Le canzoni di Giorgia raggiungono sempre posti alti delle classifiche italiane, le più vecchie vengono ancora ascoltate e cantate da tutti. Insomma, per l’Italia la romana è una vera ‘star’. Sui social è molto attiva e diversi mesi fa ha pubblicato uno scatto del passato davvero incredibile. Date un’occhiata.

Giorgia, lo scatto inedito su Instagram incanta i fan: quel ‘dettaglio’ lo hanno notato tutti

Giorgia su Instagram ha incantato tutti i suoi fan con uno scatto da giovanissima accanto alla sua mamma. Correva l’anno ‘millenovecentoqualcosa’ scrive la cantante sul suo canale social prima di fare gli auguri di buon compleanno alla sua mamma: il 20 marzo 2020 ha postato questo scatto proprio in occasione del compleanno. Il fisico di Giorgia è davvero pazzesco, somiglia inoltre tantissimo alla sua mamma! Siete curiosi vero di vedere la foto ricordo? Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Sono migliaia i commenti sotto il post: gli utenti Instagram si complimentano per la sua bellezza e di quella della mamma, Elsa Giordano. Tutti hanno notato l’incredibile somiglianza: in molti infatti scherzano ‘Sei tu quella che sorride?’.