In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Ilary Blasi ha annunciato un appuntamento imperdibile: non vediamo l’ora!

Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, ma soprattutto sostenitori di Ilary Blasi, tenetevi forte, è in arrivo una clamorosa novità. E, badate bene, ad annunciarla è stata proprio la diretta interessata. Qualche istante fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la bellissima moglie di Francesco Totti ha annunciato un vero e proprio appuntamento imperdibile. Sappiamo benissimo che, attraverso il suo canale social ufficiale, la conduttrice romana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non poteva affatto fare a meno di condividerla con il suo pubblico. ‘Ho perso una scommessa e devo pagare pegno’, sono proprio queste le esatte parole che Ilary Blasi ha detto in questi brevissimi video. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Per caso, la bellissima Blasi fa riferimento ad un nuovo appuntamento con ‘Fashion or Trashion’? Assolutamente no, state tranquilli! Quello che, qualche istante fa, Ilary ha annunciato è una novità davvero clamorosa. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ilary Blasi, in arrivo un appuntamento imperdibile: l’ha appena annunciato

Sempre attivissima sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi, qualche istante fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Facciamo riferimento a qualche notizia in merito la prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Purtroppo, no! Al momento, la sua conduzione sembrerebbe essere confermata. Ma, fino ad adesso, non sappiamo ancora quando inizierà e chi saranno i naufraghi ufficiali. Ebbene, allora a cosa facciamo esattamente riferimento? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la simpaticissima moglie di Francesco Totti abbia perso una sconfitta. E che, com’è giusto che sia, debba pagare pegno. Sia chiaro: non sappiamo affatto a quale scommessa si riferisca. Ilary Blasi, infatti, non è affatto scena nei dettagli dell’accaduto. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, la scommessa è stata persa. Ed, ovviamente, è giusto che paghi pegno. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in che cosa consiste questo pegno da pagare? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche istante fa, Ilary Blasi ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, proprio domani, Sabato 23 Gennaio, la conduttrice romana dovrà allenarsi. ‘Il pegno è questo: mi tocca fare una lezione con il mio amico Fabrizio domani che è sabato alle 10: faremo la barre’, ha detto Ilary Blasi.

Seguirete anche voi questo appuntamento? Noi decisamente si!