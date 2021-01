Il simpaticissimo attore e conduttore, Valentino Picone e la sua insospettabile passione: il retroscena che lo riguarda e che non avreste mai immaginato.

Nato a Palermo nel 1971, Valentino Picone è un celebre e simpaticissimo attore, conduttore italiano, ma anche un regista e uno sceneggiatore. Dal suo sodalizio con Salvatore Ficarra prende vita il duo comico tra i più amati e acclamati dell’intrattenimento italiano. Diplomato al liceo classico, Valentino Picone si laurea in Giurisprudenza, ma la sua passione per la recitazione e per il mondo dello spettacolo è troppo grande per essere accantonata. L’incontro con Ficarra è decisivo e avviene in un villaggio turistico: da quel momento, la coppia di comici ottengono un successo dopo l’altro. Il primo ruolo al cinema, per l’artista, arriva all’età di 29 anni, quando riveste un piccolo ruolo nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Chiedimi se sono felice”. Quello che molti non immaginano, è la passione insospettabile di Picone: il retroscena che non avreste immaginato.

Picone, una ‘passione’ inaspettata: resterete senza parole

Assieme a Ficarra, lo abbiamo ammirato al timone di Striscia la notizia fino a qualche mese fa, quando il duo comico ha annunciato l’addio al celebre e amatissimo tg satirico. I due interpreti, tuttavia, sono sempre sulla creste dell’onda grazie alla loro innegabile simpatia che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Le loro carriere si srotolano tra pellicole cinematografiche, programmi televisivi, pubblicità. Nel mese di Ottobre, Valentino Picone si è ritrovato ad affrontare un momento particolare, quando ha scoperto di aver contratto il Coronavirus. In quel periodo, infatti, a sostituirlo a Striscia la notizia abbiamo visto sia Cristiano Militello che Sergio Friscia. Quello che molti non sanno, del talentuoso artista, è quale sia la sua altra grande passione. Picone, infatti, è un grande amante del calcio e, in passato, ha giocato come attaccante per la squadra del Misilmeri, prendendo parte al Campionato italiano di Eccellenza Sicilia. Un retroscena davvero inaspettato e sorprendente, non trovate?

Per restare sempre aggiornati seguite il nostro profilo Instagram: qui

Lo avreste mai immaginato?