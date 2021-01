Tommaso Paradiso, sapete in cosa è laureato? Non indovinereste mai

Tommaso Paradiso, sapete in cosa è laureato il famoso cantautore, ex frontman dei Thegiornalisti? Non indovinereste mai.

È uno dei cantanti più apprezzati del nostro panorama musicale. Cantautore, compositore e musicista, Tommaso Paradiso è noto per essere stato il frontman della band i Thegiornalisti. Band fondata nel 2009, insieme a Marco Antonio ‘Rissa’ Musella e Marco Primavera. Nel settembre del 2019, annuncia l’abbandono dalla band e la sua carriera da solista inizia col brano di grandissimo successo Non aver paura. Le sue canzoni le conosciamo benissimo, ma forse non tutti sanno il titolo di studio dell’amatissimo cantante. Sebbene abbia iniziato prestissimo a dedicarsi alla musica, Paradiso ha conseguito anche la laurea. In cosa? Ve lo sveliamo subito!

Tommaso Paradiso: in cosa è laureato l’ex frontman dei Thegiornalisti

Tommaso Paradiso è uno dei cantautori più amati del momento. Le sue canzoni ci fanno sognare, ma forse non tutti sanno che il cantante è anche laureato. Dopo il diploma al Liceo Classico, infatti, l’ex frontman dei Thegiornalisti ha conseguito la laurea in Filosofia. E voi, eravate a conoscenza di questo retroscena dell’amatissimo cantante? E l’amatissimo cantante, oltre che agli eventi musicale, è seguitissimo anche sui social, in particolare su Instagram, che è ormai il social network più frequentato dai vip. Il suo profilo ufficiale conta ben 820 mila followers ed è ricco di contenuti super interessanti, cosa aspettate a seguirlo?

Nel frattempo, potrete ascoltare Tommaso questa sera, 22 gennaio 2021, nell’ultima puntata de La musica che gira intorno, programma interamente dedicato alla musica guidato da Fiorella Mannoia. Per l’ultima puntata ci saranno tantissimi ospiti tra cui, oltre a Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, Massimo Ghini, Marco D’Amore, Giorgia, Ornella Vanoni e tantissimi altri! Appuntamento su Rai Uno, non mancate!