Tommaso Zorzi al GF Vip, il commento su Giulia De Lellis e Andrea Damante scatena il web; ecco cosa è accaduto nella casa.

Proseguono le avventure nella casa del GF Vip 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua ad appassionare i telespettatori, che da ben 4 mesi seguono le vicende della casa più spiata della tv. E lo faranno ancora per un mese, dato che l’edizione è stata prolungata fino alla fine di febbraio. Ben quattro mesi rinchiusi nella casa: di quante cose sono all’oscuro i nostri amati vipponi? La risposta è tantissime! Ed è comprensibile ascoltando il discorso di Tommaso Zorzi, che, durante l’aperitivo di ieri sera, si è lasciato andare ad un commento molto interessante su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Un commento che non è passato affatto inosservato e ha scatenato le risate dei telespettatori. Scopriamo cosa è successo.

Tommaso Zorzi al GF Vip: “Spero stiano ancora insieme” il commento su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Simpatico, ironico e pungente al punto giusto, l’influencer è uno dei candidati alla vittoria dell’edizione. Anche sui social, i fan commentano le vicende del proprio beniamino, al quale hanno addiriutta dedicato un hashtag personalizzato, il #TZVip, utilizzato al posto di quello ufficiale #GFVip. E proprio qualche ora fa il web si è divertito a commentare una particolare frase pronunciata da Tommaso durante l’aperitivo di ieri sera. L’influencer, parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha espresso un desiderio ad alta voce. Ascoltate:

Tommaso spera che GDL e Andrea Damante stiano ancora insieme 💀💀💀 #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/RpP30Q4Ig2 — R 🐝 (@innomedeltrash) January 21, 2021

Proprio così, Tommaso si augura che Giulia ed Andrea stiano ancora insieme! L’influencer però non sa che la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne non solo ha rotto con Damante, ma è fidanzata con Carlo Beretta, ex di Dayane Mello! Insomma, uno dei tanti scoop di gossip di cui i vipponi non sanno nulla e che scopriranno solo all’uscita dalla casa. Ricordiamo, infatti, che nella casa i concorrenti sono completamente isolati e non possono essere messi al corrente di ciò che accade fuori.