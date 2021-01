Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, sembrerebbe la De Filippi si sia lasciata andare ad una rivelazione inaspettata.

Stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbia regalato tantissimi colpi di scena. Mercoledì 20 Gennaio, infatti, è stata registrata una nuova puntata. E dopo la clamorosa segnalazione su Maurizio riportata in studio da Gemma Galgani nel corso della registrazione precedentemente, sembrerebbe che quest’ultima abbia regalato ancora altri incredibili colpi di scena. Chi sono i protagonisti indiscussi? Ovviamente, oltre alla dama torinese e il suo ex pretendente, anche Aurora Tropea e Giancarlo sembrerebbe essere stati al cento della puntata. Ma non solo. Perché, da quanto si legge, sembrerebbe proprio che, mentre i due romani discorrevano sulla loro conoscenza e, soprattutto, Giancarlo confessava qualcosa davvero di inaspettato su Aurora, Maria De Filippi si sia lasciata andare ad una vera e propria rivelazione ‘choc’. Ovviamente, nulla di ‘grave’, state tranquilli. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, la rivelazione ‘choc’ di Maria De Filippi: cos’è successo

Da quanto si legge su ‘Il Vicolo delle News’, quindi, sembrerebbe che Giancarlo ed Aurora Tropea siano stati i protagonisti indiscussi della registrazione di Uomini e Donne avvenuta Mercoledì’ 20 Gennaio. A quanto pare, infatti, i due saranno nuovamente al centro dello studio. E, questa volta, sembrerebbe che se ne siano detti di tutti i colori. Giancarlo, infatti, ha accusato la donna non soltanto di avergli mandato dei video provocanti, che poi ha mostrato a Gianni e a tutto il pubblico, ma ha anche detto che la stessa Aurora, attraverso dei profili falsi, è solita insultarlo sui social. Ovviamente, la Tropea ha negato tutto. Fate attenzione, però, sembrerebbe che la Tropea non sia la sola a farlo. Da quanto riferito da Giancarlo in puntata, infatti, sembrerebbe che la romana sia ‘aiutata’ da Veronica Ursida in questa ‘attività’. Anzi, il romano, addirittura, ha detto che l’ex dama di Uomini e Donne sia solita insultare sua figlia sempre attraverso dei profili falsi. Sarà davvero così? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, proprio in merito alla bella Ursida, Maria De Filippi sembrerebbe si sia lasciata andare ad una rivelazione inaspettata. Da quanto si legge su ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la padrona di casa abbia detto che, da diverso tempo, l’ex compagna di Giovanni Longobardi (LEGGETE QUI COSA CI HA RIVELATO IN ESCLUSIVA) stia chiedendo alla redazione di ritornare in trasmissione. Ebbene si, è proprio così. Sembrerebbe che, dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex cavaliere campano, la bellissima romana voglia ritornare a mettersi in gioco.

Cosa succederà adesso? Staremo a vedere!