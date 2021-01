Sarà una puntata davvero imperdibile quella di Uomini e Donne, oggi 22 gennaio 2021 alle ore 14.45: ecco le anticipazioni del dating show più amato dagli italiani.

Oggi, venerdì 22 gennaio alle 14.45 andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, prima di dare appuntamento a lunedì prossimo. Sarà una puntata a dir poco scoppiettante perchè vedremo un Davide Donadei in crisi: il tronista sta conoscendo Chiara e Beatrice, due giovani ragazze entrambe molto prese dal pugliese. Entrambe vogliono una risposta, vorrebbero finalmente essere protagoniste della tanto attesa scelta. Oggi, 22 gennaio, ci sarà spazio anche per i protagonisti del Trono Over, in particolare per Lucrezia Comanducci, l’incantevole Dama dai capelli biondi e gli occhi chiari. Proprio quest’ultima prenderà una decisione davvero clamorosa. Siete curiosi di scoprire nel dettaglio a cosa assisteremo nella puntata che andrà in onda nel primo pomeriggio su Canale 5? Vi sveliamo tutto, nei minimi particolari!

Uomini e Donne, anticipazioni 22 gennaio: la decisione inaspettata di Lucrezia Comanducci, Davide al bivio

Uomini e Donne, oggi 22 gennaio, regalerà ai telespettatori di Canale 5 tantissimi colpi di scena. Sarà una puntata davvero imperdibile perchè, come svelano le anticipazioni, comincerà con uno spazio dedicato al Trono Over prima di dedicarsi a Davide Donadei, tronista del Trono Classico.

Al centro dello studio oggi vedremo Lucrezia Comanducci che deciderà di chiudere definitivamente la conoscenza con Armando Incarnato! La Dama deciderà di restare comunque nel programma per conoscere altri Cavalieri: arriveranno infatti cinque nuovi uomini. Lucrezia, a sorpresa, li manderà tutti via! Passiamo adesso a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: oggi 22 gennaio li vedremo alle prese con alcune incomprensioni nate a causa di Ida Platano.

Dopo aver dato spazio al Trono Over, il dating show oggi si concentrerà su Davide Donadei. Il tronista pugliese sembrava vicino alla scelta ma ancora oggi non sembra esser davvero sicuro. Secondo le anticipazioni, il giovane ha deciso di portare in esterna entrambe le sue corteggiatrici: tuttavia Beatrice deciderà di non presentarsi in esterna! Davide e Chiara invece trascorreranno un’incantevole esterna ed il tronista, seguendo l’esempio di Sophie, chiederà di spegnere le telecamere. Secondo le anticipazioni, il tronista avrebbe baciato Chiara, scatenando la durissima reazione di Beatrice in studio. Davide a quanto pare non riesce a scegliere tra le due corteggiatrici: entrambe le giovani si sono dichiarate stanche di aspettare una decisione finale. Quando arriveranno i petali rossi?

Uomini e Donne vi aspetta alle 14.45 con una puntata davvero imperdibile!