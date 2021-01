Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi fan un allenamento semplice ed efficace.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giunta nella trasmissione di Maria De Filippi per un appuntamento al buio, la giovane si è facilmente fatta notare dall’ex tronista Mattia Marciano. Tanto da diventare, nonostante un percorso fatto di alti e bassi, la sua scelta. Da quel momento, la popolarità della bellissima Vittoria ha letteralmente raggiunti livelli esponenziali. Certo, la sua storia d’amore con il bel Marciano è terminata qualche tempo dopo, è vero. Eppure, da quella esperienza Vittoria ha tratto, senza alcun dubbio, tantissime cose positive. Tra cui, ovviamente, l’affetto delle persone. Diventata a tutti gli effetti un’amatissima ed apprezzatissima influencer, la Deganello non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con loro. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, alla vigilia delle fine delle feste natalizie, ha voluto condividere un suo allenamento. Siete curiosi di saperne di più? Anche perché, diciamoci la verità, l’estate si sta avvicinando sempre di più. Ed è più che normale che vogliate sapere com’è possibile preparare al meglio il nostro corpo.

Uomini e Donne, l’allenamento ‘casalingo’ di Vittoria Deganello: provateci anche voi, risultati assicurati

È la vera e propria regina di Instagram, Vittoria Deganello. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche quando, insieme ad alcune sue compagne, è risultata positiva al Coronavirus. E lo ha fatto anche sul finire delle feste natalizie. Risale, infatti, proprio al 5 Gennaio un scorso un reel su Instagram in cui la bellissima Deganello mostra ai suoi sostenitori un semplice, ma efficace allenamento. Direttamente dalla sua abitazione, Vittoria ha svolto il suo incredibile workout. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme:

Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti gli esercizi nel minimo dettaglio:

Riscaldamento: per questa prima e necessaria fase, Vittoria Deganello svolge due semplicissimi esercizi. 1) Skip alto sul posto, ovvero un classico saltellamento sul posto. Portando, quindi, le ginocchia al petto; 2) Jumping jack, anche questo un saltellamento sul posto, ma muovendo contemporaneamente braccia e gambe;

per questa prima e necessaria fase, Vittoria Deganello svolge due semplicissimi esercizi. 1) Skip alto sul posto, ovvero un classico saltellamento sul posto. Portando, quindi, le ginocchia al petto; 2) Jumping jack, anche questo un saltellamento sul posto, ma muovendo contemporaneamente braccia e gambe; Una volta fatto accuratamente il riscaldamento, passiamo al vero e proprio allenamento: partiamo immediatamente dallo squat. Ci raccomandiamo, utilizzate sempre le accortezze che vi ribadiamo in ogni nostro articolo;

Ci raccomandiamo, utilizzate sempre le accortezze che vi ribadiamo in ogni nostro articolo; Affondo inverso: mantenete il busto eretto, piegate una gambe indietro senza, ovviamente, cadere e, soprattutto, fate in modo che l’altro ginocchio non superi mai la punta del piede;

mantenete il busto eretto, piegate una gambe indietro senza, ovviamente, cadere e, soprattutto, fate in modo che l’altro ginocchio non superi mai la punta del piede; Abduzione gamba: posizionate una banda elastica leggermente più in alto delle vostre ginocchia ed allargate lateralmente la vostra gamba;

posizionate una banda elastica leggermente più in alto delle vostre ginocchia ed allargate lateralmente la vostra gamba; Affondo laterale: partite della posizione eretta ed eseguite un piccolo passo laterale, controllate che il ginocchi non superi mai la punta del vostro piede. L’altra gamba, invece, si distende completamente. Una volta assunta questa posizione, piegatevi sulle gambe e cercate di migliorare il vostro equilibrio, estendendo le braccia verso l’esterno;

partite della posizione eretta ed eseguite un piccolo passo laterale, controllate che il ginocchi non superi mai la punta del vostro piede. L’altra gamba, invece, si distende completamente. Una volta assunta questa posizione, piegatevi sulle gambe e cercate di migliorare il vostro equilibrio, estendendo le braccia verso l’esterno; Affondo isometrico: il nome potrebbe risultarvi alquanto strano, avete ragione. Niente paura, però. Questo tipo di affondo non è altro che lo stesso identico movimento dell’affondo inverso. Soltanto che una volta assunta la posizione dell’affondo, anziché ritornare alla posizione eretta, cercate di restare così almeno per un minuto;

il nome potrebbe risultarvi alquanto strano, avete ragione. Niente paura, però. Questo tipo di affondo non è altro che lo stesso identico movimento dell’affondo inverso. Soltanto che una volta assunta la posizione dell’affondo, anziché ritornare alla posizione eretta, cercate di restare così almeno per un minuto; Kicks back: siete sempre in posizione eretta, giusto? A questo punto, posizionate la banda elastica leggermente più in alto delle vostre caviglie e spingete all’indietro la vostra gamba;

siete sempre in posizione eretta, giusto? A questo punto, posizionate la banda elastica leggermente più in alto delle vostre caviglie e spingete all’indietro la vostra gamba; Defaticamento: jumping jack

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, l’allenamento di Vittoria Deganello è super dinamico. Eppure, vi assicuriamo: i risultati sono stra-garantiti.