In una sua recentissima intervista, Wilma De Angelis ha raccontato del tragico lutto di cui è stata protagonista: la dolorosissima perdita.

È una vera e propria star dello spettacolo italiano, Wilma De Angelis. Attrice, cantante e conduttrice televisiva, la simpaticissima De Angelis decanta, senza alcun dubbio, di un successo davvero clamoroso. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel lontano 1952. Quando, dopo aver cantante per diversi anni nei maggiori locali milanesi, firma il suo primo contratto discografico. Da quel momento, la scalata verso il successo della simpaticissima milanese è stata davvero incredibile. Pensate, sono passati ben sessantanove anni dal suo ‘debutto’, eppure la De Angelis continua a decantare di un clamore più che assoluto. Una vita ricca di intramontabili successi e di esperienze lavorative straordinarie, quella vissuta da Wilma. Eppure, qualche mese fa, la cantante ha vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata in una sua recente intervista a ‘Vero’. Cos’è successo? Purtroppo, Wilma De Angelis ha subito un gravissimo lutto. Ecco i dettagli.

Wilma De Angelis, tragico lutto: ‘È un momento molto brutto per me’, cos’è successo

Non è affatto un buon momento per la simpaticissima Wilma De Angelis. Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recente intervista al settimanale ‘Vero’, l’attrice e cantante milanese, nei mesi scorsi, è stata colpita da un gravissimo lutto. Siamo in piena emergenza Coronavirus, lo sappiamo benissimo. E, purtroppo, sono davvero tantissime le famiglie che hanno potuto toccare con mano il dramma di questo temibile virus. Una tra tante anche quella della simpaticissima De Angelis. Che, proprio in una sua recente intervista, ha raccontato della scomparsa di suo fratello proprio a causa del Covid. ‘Per colpa di questo mostro il 3 dicembre ho perso mio fratello Aldo. Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 88 anni’, ha detto Wilma De Angelis alle pagine di ‘Vero’. Un lutto davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha provocato in lei un dolore inspiegabile. ‘Ora mi sento orfana’, ha continuato a dire.

Sembrava che le condizioni di suo fratello fossero positive. Invece, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, in una sola settimana, tutto sia cambiato. Sentite condoglianze!