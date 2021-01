Zucchero, perché si chiama così? Il vero significato del suo nome

Zucchero, perché si chiama così? Il vero significato del nome d’arte scelto dal cantautore.

Tutti lo conosciamo come Zucchero, ma il suo vero nome è Adelmo Fornaciari. Di lui conosciamo praticamente tutte le canzoni: è uno dei cantautori più amati di sempre, tra i principali esponenti del blues nel nostro Paese. Ma in tanti si chiedono: perché si chiama proprio Zucchero? Ebbene, se siete curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro lo pseudonimo utilizzato dal cantautore, siete nel posto giusto. Ecco il significato del nome.

Zucchero, sapete perché si chiama così? Il significato del nome d’arte del cantautore

Si chiama Adelmo Fornaciari, ma tutti lo conosciamo da sempre come il mitico Zucchero. La sua fama è mondiale, ma forse non tutti sanno perché il cantautore ha scelto di chiamarsi proprio così. Ebbene, come si apprende sul web, il nome d’arte scelto dal cantautore deriva da un ricordo del suo passato, nello specifico del periodo delle scuole elementari. Zucchero era proprio il soprannome dato al cantante da una delle sue maestre, che lo definiva timido e dolce come lo zucchero! Da qui, la decisione di scegliere questo nome come pseudonimo da utilizzare per tutto il corso della sua carriere. Un nome che, è proprio il caso di dirlo, ha portato al cantautore più che fortuna! E voi, eravate a conoscenza di questo particolare retroscena sul cantante?

