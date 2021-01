Alessandra Amoroso, drammatico momento per l’amatissima cantante: l’operazione è stata inevitabile.

Ormai la conosciamo benissimo, Alessandra Amoroso è una delle artiste che ha conquistato il cuore dei telespettatori. La sua voce, forte e grintosa, ha incantato tantissimi palchi. Il tutto ha inizio grazie alla partecipazione ad Amici, nell’ottava edizione. Anche se, come riportato nella sua biografia, aveva già provato a 17 anni ad entrarvi, ma viene scartata. Una volta dentro la scuola, il suo primo singolo è Immobile, il brano emoziona il pubblico, tanto che tutti si alzano in piedi, manifestando con un caloroso applauso l’enorme apprezzamento. A vincere l’edizione è proprio lei, tra la gioia di un momento inaspettato. La sua uscita dal talent è stata accompagnata da un successo che non conosce confini, la sua musica ha ammaliato tutti, fino a diventare oggi una delle artiste più amate. Purtroppo, Alessandra ha vissuto un momento delicato per la sua carriera, dopo aver scoperto la presenza di due noduli alle corde vocali.

Alessandra Amoroso, la sua carriera toccata da un momento delicato: è stata operata alle corde vocali

Oggi, sabato 23 gennaio, andrà in onda una nuova puntata della seguitissima trasmissione Verissimo, con la conduzione della bravissima Silvia Toffanin. Una puntata, a quanto pare, tutta al femminile, dato che ci saranno delle ospiti incredibili. Tra di loro, proprio lei, Alessandra Amoroso, in coppia con Emma Marrone. Due giovani artiste amatissime, che hanno saputo abbracciare un successo forte e impetuoso, il tutto dovuto al grande talento posseduto. Come abbiamo anticipato, riferendoci ad Alessandra Amoroso, la cantante ha vissuto un momento drammatico per la sua carriera. Infatti, è stata sottoposta anni fa ad un intervento alle corde vocali, dopo aver scoperto la presenza di due noduli. Alessandra viene operata, come riportato nella sua biografia, il 29 luglio 2015, e l’operazione andrà a buon fine.

La cantante ha mostrato man mano sul suo profilo instagram i momenti attraversati durante la convalescenza, (come possiamo osservare nella foto sopra mostrata, del 2015) fatta ovviamente di tanti controlli. Un modo questo per rassicurare i suoi tantissimi fan, anzi, come ormai sappiamo, la sua Big family, e tenerli sempre al corrente. Per fortuna, Alessandra Amoroso è tornata più forte di prima, e la sua carriera ha avuto un’esplosione straordinaria, merito ovviamente del suo talento.