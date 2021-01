Anticipazioni Amici, sabato 23 gennaio: un super ospite, lui, uno degli artisti più amati sorprenderà i ragazzi con la sua meravigliosa voce.

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda oggi, sabato 23 gennaio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Questa settimana è stata per i ragazzi molto dura, hanno dovuto lavorare tanto per portare a termine i lavori che sono stati assegnati. Nella scorsa puntata abbiamo assistito a momenti di alta tensione, infatti, a sorprendere il pubblico in studio ed i telespettatori da casa è stato lo scontro fra la maestra Alessandra Celentano e la professionista Elena D’Amario. Tra le due, già il giorno precedente, c’era stata una discussione che aveva portato addirittura la Celentano a cacciare dalla sala prove la ballerina. Un momento che ha destato grande attenzione, dato che i fan del programma seguono tutto ciò che accade. Il sabato della puntata, che come sappiamo è stata in diretta, lo scontro è proseguito, il tutto è iniziato dopo che Lorella Cuccarini aveva chiesto ad Elena di assistere alla lezioni dell’alunna Rosa Di Grazia con Alessandra. Ma da lì a pochi minuti dopo il putiferio. In questa settimana ci sono stati vari cambiamenti, e i ragazzi si sono dati molto da fare per cercare di portare a termine i compiti. Ecco cosa vedremo oggi.

Anticipazioni Amici, puntata del 23 gennaio: un super ospite in studio, e nuove sfide

Oggi, sabato 23 gennaio, Amici di Maria De Filippi torna ad allietare per alcune ore la giornata degli italiani. Il programma, quest’anno, ma come anche gli altri anni, sta riscontrando un successo davvero imponente. Il pubblico è sempre più preso da quanto accade all’interno della scuola più amata. Un talent show che aiuta i ragazzi, ballerini e cantanti, a coronare il proprio sogno, ampliando la dote posseduta, per far sì che possa diventare per loro un futuro lavoro. Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo la sfida di Rosa Di Grazia, dopo l’arrivo della busta rossa mandata dalla maestra Veronica Peparini. A quanto pare, la ballerina riuscirà a prendere nuovamente la maglia. Intanto, in questi giorni era stato aperto un televoto fra Arianna, Evandro e Leonardo; al primo posto proprio quest’ultimo, segue Evandro e Arianna. Non c’era però nessun fine, dato che tutti sono rimasti nella scuola. Rudy Zerbi ha però dichiarato che se Arianna fosse stata sua allieva l’avrebbe già mandata via, ma Arisa la salva. Le prove degli altri ragazzi sono proseguite, Samuele balla una coreografia con Martina e Tommaso; la Miliddi si cimenta, in seguito, da sola, in un Musical, e Giulia balla una coreografia con i tacchi. Ad Evandro viene concessa un’ultima possibilità, mentre Esa canta una cover ma prende un sei. Deddy ed Eka7even sono tanto piaciuti, mentre Raffaele viene criticato da Rudy e Anna Pettinelli, ma riprende la maglia. Alessandro Cavallo balla insieme a Samuele, conquistando un otto, e Tommaso balla un assolo, portando a casa un sette. Ibla con la sua cover conquista un nove. Sangiovanni ed Enula hanno cantato l’inedito.

E come abbiamo anticipato, un super ospite sarà presente, ovvero il talentuoso e amatissimo Michele Bravi. Siete pronti? Non non vediamo l’ora di Seguire la nuova puntata di Amici.