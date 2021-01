Anticipazioni Beautiful, puntata del 23 gennaio: forti gelosie in vista della prossima puntata, Liam si mostra sempre più legato a Steffy.

Proprio oggi, sabato 23 gennaio, andrà in onda una nuova puntata dell’avvincente soap opera Beautiful, che da anni riscontra un grande seguito. I telespettatori sono sempre più in fermento per ciò che accade all’interno della trama, e possiamo dire che gli autori si danno fortemente da fare per renderla sempre più travagliata. In questi giorni abbiamo visto diverse altalenanze che hanno animato l’atmosfera della soap, e i protagonisti sono sempre loro, ormai li conosciamo benissimo. Il tutto ancora una volta ha avuto un intreccio con il caso dell’adozione del piccolo Douglas. Ma cosa vedremo oggi? Tenetevi pronti, perchè nella puntata che andrà in onda fra poche ore ci saranno colpi di scena inaspettati, fra gelosie che nascono senza freni.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anticipazioni Beautiful, 23 gennaio: Liam sempre più vicino a Steffy, e Shauna pronta a tutto

Nelle puntate precedenti abbiamo avuto modo di vedere che le coppie ormai da tempo formatesi all’interno della soap hanno subito dei veri scossoni. Infatti, la quiete che si era creata non sembra essere più così salda. E proprio oggi assisteremo ad un colpo di scena da parte di Liam. Infatti, nell’episodio che andrà in onda, quest’ultimo farà una confessione inaspettata a Steffy, rivelando di provare ancora della gelosia per lei. Questa rivelazione però potrebbe anche essere dettata dalla sua situazione spezzata con Hope. La Logan è apparsa da giorni ossessionata dal piccolo Douglas, e ha messo in atto un piano, pronta addirittura a mettere in pericolo il loro rapporto pur di averla vinta con Thomas. Il ragazzo non è al corrente di tutta la strategia della donna, come reagirà?

Intanto, il matrimonio fra Brooke e Ridge sembra ormai essere al capolinea. Lo stilista non riesce più a trovare dei legami con la donna, dopo il comportamento di quest’ultima, per cercare di far firmare a Thomas i documenti dell’adozione di Douglas. Tutto questo distacco porta il Forrester tra le braccia di Shauna. Comprensiva e perspicace, riesce a consolare Ridge. L’uomo, però, la vede solo come un’amica, ma la donna ha altre mire. Lo stilista riuscirà a resistere al fascino della bella Shauna? Ovviamente lo scopriremo nelle puntate che seguiranno. Ci saranno dei veri e propri colpi di scena? Sicuramente, gli equilibri rotti non torneranno subito ad unirsi.