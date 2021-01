Barbara De Rossi, spunta una foto del passato sul suo profilo instagram: non ci sono parole per esprimere la bellezza, è meravigliosa!

Attrice e conduttrice televisiva, Barbara De Rossi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è conosciutissima, dato che ha dimostrato il suo talento in numerosi film. Il tutto ha inizio nel 1976, quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager in cui presidente della giuria era il regista Alberto Lattuada; proprio questo, dopo averle fatto l’anno successivo un provino, la fa debuttare al cinema in Così come sei, e in La cicala. Ma la notorietà arriva imperterrita con il ruolo della giovane marchesa Titti Pecci Scialoia nella prima miniserie della saga televisiva La piovra diretta da Damiano Damiani, che la lancia a livello internazionale. E’ così, che pian piano, l’attrice conquista un successo considerevole, e ovviamente meritatissimo. Talentuosa e bellissima, la sua avvenenza ha conquistato decisamente tutti. Oggi è di una bellezza straordinaria, ma vi ricordate com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è emersa una foto del suo passato.

Barbara De Rossi incanta con una foto del passato: è bellissima con il suo affascinante sguardo

Proprio oggi, sabato 23 gennaio, sarà presente nella seguitissima trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Barbara De Rossi si lascerà andare in un’intervista che certamente il pubblico apprezzerà, dato che l’amore e l’ammirazione nei suoi confronti è immenso. Profondo talento e bellezza senza tempo, l’attrice ha conquistato e conquista ancora oggi i telespettatori. Sono molti i film che hanno visto la sua presenza, come Così come sei, La cicala, Tre giorni ai tropici, Angela come te, Commedia senza titolo, Matrimonio alle Bahamas, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Barbara, come abbiamo già manifestato, è bellissima, ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta uno scatto del passato sul suo profilo instagram. Come potete vedere, in questa foto in basso è giovanissima, in didascalia l’attrice ha messo una serie di Hashtag, in cui ha scritto anche 14 anni, sembrerebbe quindi che la foto sia stata scattata a questa età, ma ovviamente non possiamo avere noi certezza.

Beh, possiamo solamente dire, che Barbara è bellissima, con i suoi lunghi capelli che scendono morbidi, il suo sguardo elegante e quel sorriso che non lascia spazio a parole. Quanta bellezza, è incredibile!