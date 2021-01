Un particolare sul profilo Instagram di Belen Rodriguez non lascerebbe spazio a dubbi: gravidanza confermata per la bella showgirl?

In questi giorni impazzano i gossip su una presunta seconda gravidanza per l’amatissima Belen Rodriguez: la showgirl argentina sta vivendo uno dei suoi periodi migliori a livello sentimentale, felice con Antonino Spinalbese, suo compagno ufficiale ormai da tempo. I due appaiono più innamorati che mai sui social e dalle immagini condivise con i fan traspare tutto l’amore che li tiene uniti. Proprio in queste settimane, fioccano le ipotesi su un secondo bimbo in arrivo per Belen, la quale non ha mai confermato né negato la notizia. Eppure da più parti c’è chi la ritiene ben più di una semplice ipotesi, in virtù dei tanti dettagli ed indizi che sembrano aumentare di giorno in giorno. In queste ultime ore, ad esempio, l’ex moglie di Stefano De Martino ha pubblicato una storia in cui appare lei allo specchio e i fan hanno subito notato un particolare che confermerebbe una gravidanza. Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, il selfie in ascensore non lascerebbe dubbi: gravidanza confermata per la showgirl?

Seguitissima sui social, Belen ama condividere molti aspetti della sua vita quotidiana e familiare con gli affezionatissimi follower. E’ di qualche ora fa un selfie pubblicato tra le sue storie di Instagram in cui la vediamo riflessa nello specchio: ebbene, questo scatto ha destato non pochi sospetti che vanno ad aggiungersi inevitabilmente ai tanti indizi su un possibile nuovo arrivo in casa Rodriguez. Come moltissimi hanno rilevato, Belen indossa un braccialetto antinausea. Certo, di per sé non sarebbe un indizio sufficiente perché questo non è un rimedio usato di solito contro la nausea in gravidanza. Magari la bravissima showgirl lo usa come rimedio ad una nausea di altra origine.

Insomma, un dettaglio che va ad infittire ancora di più il mistero: proprio pochi giorni fa, secondo alcune voci, Spinalbese avrebbe annunciato di essere in procinto di diventare genitore.