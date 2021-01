Chi è Alessandro Tulli, compagno di Carolina Marconi, tra le ex gieffine più amate? Età, città d’origine, lavoro e tanto altro su di lui.

Sono passati più di sedici anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, ma Carolina Marconi resta una delle concorrenti più belle in assoluto ad aver varcato la famosa porta rossa di Cinecittà. Nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ebbe una storia con un coinquilino, Tommaso Vianello, che proseguì anche dopo il reality. Ancora ricordata ed amata dai fan nonostante il suo allontanamento dalla tv, la bellissima venezuelana oggi è felice con il compagno Alessandro Tulli. Ma cosa sappiamo di lui? Conosciamolo meglio.

Alessandro Tulli: anni, lavoro, curiosità sul compagno di Carolina Marconi

A distanza di quasi dieci anni dalla partecipazione al reality di Canale 5, Carolina rese ufficiale la sua relazione con Alessandro Tulli. Un ragazzo senza dubbio bellissimo, ma sapete che si tratta di un calciatore? Proprio così, il fortunato che ha rubato il cuore della splendida sudamericana è stato un attaccante delle giovanili dell’Anziolavino, per poi passare a squadre come la Roma, la Triestina, la Salernitana, il Lecce, il Piacenza. Romano, nato l’8 aprile 1982, Tulli ha quattro anni in meno alla Marconi. Entrambi seguitissimi sui rispettivi profili Instagram, Alessandro e l’ex gieffina formano una coppia davvero incantevole. Riguardo ad un progetto matrimoniale, lei, oggi imprenditrice con una sua linea di scarpe e uno store a Ponte Milvio a Roma, qualche anno fa aveva dichiarato al settimanale Nuovo: “Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Molto presto io e Alessandro andremo a vivere insieme e poi, se tutto va come deve andare, certo che mi sposo e che voglio diventare mamma! Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!”.

Facciamo i nostri migliori auguri a questa splendida coppia di innamorati!