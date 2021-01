C’è Posta per Te, Alessandro ha tradito Florinda: “Perdonami”, come è finita tra i due e quale decisone ha preso Alessandro.

Una puntata ricca di emozioni, quella di C’è Posta per te in onda questa sera, 23 gennaio 2021. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi questa sera, oltre a quella meravigliosa con ospite Can Yaman, c’è quella di una convivenza interrotta, una storia finita dopo 12 anni. A chiamare la trasmissione è Alessandro, intenzionato a farsi perdonare da Florinda, dopo che quest’ultima ha scoperto un tradimento con una collega di lavoro. Come è finita tra i due? Scopriamo tutto.

C’è Posta per Te, Alessandro ha tradito Florinda e cerca perdono: “Mi manca tutto di te”

Alessandro è disposto a tutto pur di ottenere il perdono della sua Florinda, pure ad andare a C’è posta per te. Con le lacrime agli occhi, all’apertura della busta, Alessandro chiede subito il perdono alla sua ex fidanzata, ammettendo di aver tradito la sua fiducia e di aver dato tutto per scontato. A peggiorare la situazione di lui è il fatto di non aver detto a Florinda tutta la verità quando quest’ultima ha scoperto del tradimento: Alessandro infatti le ha tenuto nascosto messaggi e altre cose. “Mi ero perso totalmente. Mi manca tutto di te, mi mancano i baci, mi manca averti per mano mentre guido, o abbracciarti da dietro mentre siamo in bagno”. Alessandro ammette di aver sbagliato e si impegna a tornare l’uomo di cui Florinda si è innamorato. “Spero che in te sia rimasto un pizzico di amore per me, perdonami amore mio, ti amo”. Ma Florinda racconta il dolore che Alessandro le ha provocato: “Mi ha distrutta”. La donna spiega che la cosa che l’ha più ferita è il fatto che lui, quando aveva la possibilità di dire tutta la verità, ha omesso i messaggi. “Il problema è proprio che ci sono stata troppo per lui, mi sono annullata per lui”, spiega Florinda, che sembra essere decisa a non perdonare il suo ex. Dal suo canto, Maria De Filippi sottolinea come a contribuire allo sbandamento di Alessandro ci sono stati anche altri problemi esterni alla coppia: alcuni debiti causati dal papà sono ricaduti su di lui. Ma Florinda non cambia rotta: “Hai scollegato il cervello, però poi hai continuato! Anche scrivere è un tradimento. Avevi il pensiero per quella, a me che rispetto mi hai dato?”

La decisione di Florinda

“Apri questa porticina e fammi entrare a piccoli passi”, è la richiesta di Alessandro. Ma qual è stata la decisione finale di Florinda? Ebbene, a sorpresa, Florinda decide di aprire la busta: “Gli darei uno schiaffo, cosa che non ho fatto!”. “Potrebbe essere una cosa nuova, apri la busta e invece di baciarlo lo schiaffeggi!”, risponde Maria ironicamente. Non senza dubbi o perplessità, Florinda ha deciso di dare un’altra possibilità ad Alessandro: “Devi essere sempre sincero, sempre complice, come siamo sempre stati! Non mi far soffrire più”.

“Non succederà mai più”, la rassicura Alessandro. E la coppia si riunisce in un abbraccio, dopo che Maria ha aperto la busta.