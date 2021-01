Annunciata da Amadeus un’altra co-conduttrice a Sanremo oltre ad Elodie: si tratta di Matilda De Angelis, cosa c’è da sapere su di lei.

Alla luce della situazione sanitaria, l’organizzazione dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo sta scatenando innumerevoli polemiche. Tuttavia, c’è stato anche il tempo per rivelare chi sarà colei che accompagnerà Amadeus nella conduzione di una puntata della kermesse oltre alla cantante Elodie. Si tratta dell’attrice di fama internazionale Matilda De Angelis ed è proprio il celebre presentatore a rivelarlo in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”, ha spiegato Amadeus. Ma chi è questa giovanissima e talentuosa interprete che sta riscuotendo tanto successo? Conosciamola meglio.

Matilda De Angelis: tutto sulla co-conduttrice scelta da Amadeus

Classe 1995, Matilda De Angelis è nata a Bologna da una famiglia non estranea al mondo artistico: anche suo fratello Tobia è un attore. Inizialmente indirizzata verso la musica, a dieci anni Matilda inizia a studiare la chitarra e debutta come cantante in un gruppo a sedici anni. Come attrice diventa famosa quando ha poco più di vent’anni, nel 2016, recitando il ruolo di Ambra nella serie TV di Rai 1 ‘Tutto può succedere’. Vince, sempre nel 2016, il premio miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la nomination come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2017 per aver preso parte come protagonista al film ‘Veloce come il vento’ con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere. Sarà poi la volta del film di Sebastiano Riso ‘Una famiglia’. A dicembre 2017 recita nella pellicola di Alessandro Gassmann ‘Il premio’. Nel 2018, oltre a vederla nel video della canzone ‘Felicità puttana’ di Thegiornalisti, l’abbiamo vista anche interpretare Mariele Ventre nel film tv ‘I ragazzi dello Zecchino d’Oro’ su Rai 1. Il 2020 è stato per lei l’anno della consacrazione anche all’estero: ha infatti ottenuto il ruolo di protagonista femminile del film ‘L’incredibile storia de ‘L’Isola delle Rose’ prodotto da Netflix ed ha lavorato anche nella serie tv HBO ‘The Undoing – Le verità non dette‘ al fianco di Nicole Kidman.

Dopo la fine della storia con l’attore Andrea Arcangeli, la De Angelis al momento risulta single.