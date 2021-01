Alla redazione di Sologossip, Francesca Brambilla ha confessato che, quest’anno’, avrebbe dovuto prendere parte al GF Vip: tutti i dettagli.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Francesca Brambilla, la bellissima ‘Bona Sorte’ di Avanti un Altro. Da diversi anni a questa parte sul piccolo schermo nel famoso show pre-serale di Paolo Bonolis, la giovanissima Brambilla decanta di un successo davvero clamoroso. In ogni sua apparizione televisiva, lo sappiamo benissimo, Francesca sapeva sempre come ammaliare ed incantare tutti i telespettatori per la sua immensa bellezza. Anche sul suo canale social ufficiale, però, sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Spesso e volentieri protagonista indiscussi di incantevoli scatti fotografici, la Brambilla ha ampiamente dimostrato la sua semplicità, genuinità e spontaneità. È proprio per questo motivo che la redazione di Sologossip ha deciso di contattarla in esclusiva per voi. E, vi assicuriamo, nel corso di questa chiacchierata, Francesca si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, quindi, ha ampiamente raccontato della sua esperienza ad ‘Avanti un Altro’ e dei suoi esordi in tv, ma ha anche rivelato che sarebbe dovuta essere una concorrente di questa quinta edizione del GF Vip. Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesca Brambilla al GF Vip, solo adesso l’abbiamo saputo: la rivelazione

Ciao Francesca, ti va di descriverti con te aggettivi? ‘Autoironica, solare, umile’;

‘Autoironica, solare, umile’; Sin da subito, hai scelto di prendere parte al mondo dello spettacolo: perché? ‘Io sono partita come modella nella mia vita. Posando mi sono ritrovata a lavorare per l’Atalanta. Così sono stata poi chiamata in tv per rappresentare la mia squadra della mia città, Bergamo. Quindi non ero proprio indirizzata per la tv. È stata un’occasione che ho preso al volo!’;

‘Io sono partita come modella nella mia vita. Posando mi sono ritrovata a lavorare per l’Atalanta. Così sono stata poi chiamata in tv per rappresentare la mia squadra della mia città, Bergamo. Quindi non ero proprio indirizzata per la tv. È stata un’occasione che ho preso al volo!’; Sei giovanissima, eppure vanti di una bellezza incredibile: secondo te, quanto conta nel mondo della tv questa ‘dote’? ‘Nel mondo della tv, come nella moda, purtroppo questa caratteristica è fondamentale. Anche il carattere è importante, ma sicuramente l’aspetto fisico, è la prima cosa che conta. Ripeto, purtroppo’

‘Nel mondo della tv, come nella moda, purtroppo questa caratteristica è fondamentale. Anche il carattere è importante, ma sicuramente l’aspetto fisico, è la prima cosa che conta. Ripeto, purtroppo’ Com’è stata l’esperienza a Miss Italia? ‘È stata un’esperienza un po’ movimentata perché ero fidanzata e avevo partecipato di nascosto. Quando mi ha beccata, avevo vinto miss racchetta. Da quel momento, per non rischiare di chiudere la mia relazione ho rinunciato totalmente a Miss italia. Ma non sono dispiaciuta di questo, non sono contro ai concorsi di bellezza. Però vedere tante donne sfidarsi in una gara di bellezza, non mi piace troppo come idea, perché tutte le donne sono belle, sia dentro che fuori. Non è molto corretto far vincere una ragazza solo perché secondo loro esteticamente è più bella di altre. I gusti sono sempre soggettivi. Ma io andrei oltre ad un aspetto fisico, sempre’;

‘È stata un’esperienza un po’ movimentata perché ero fidanzata e avevo partecipato di nascosto. Quando mi ha beccata, avevo vinto miss racchetta. Da quel momento, per non rischiare di chiudere la mia relazione ho rinunciato totalmente a Miss italia. Ma non sono dispiaciuta di questo, non sono contro ai concorsi di bellezza. Però vedere tante donne sfidarsi in una gara di bellezza, non mi piace troppo come idea, perché tutte le donne sono belle, sia dentro che fuori. Non è molto corretto far vincere una ragazza solo perché secondo loro esteticamente è più bella di altre. I gusti sono sempre soggettivi. Ma io andrei oltre ad un aspetto fisico, sempre’; Da quel momento, la tua carriera è stata tutta in ascesa: sei stata la famosa coniglietta di playboy ed hai partecipato a diversi trasmissioni televisive, fino a raggiungere gli studi di Avanti un Altro: come mai? ‘Si sicuramente la copertina dell’Atalanta mi ha ‘lanciata’ in tv. Più, ovviamente, stando in televisione ed essendo un volto nuovo a quei tempi, da cosa nasce cosa. Avevo un manager molto bravo, Dario Sepe, mi aveva mandata lui a fare il casting. Anche se, però, non sono stata presa al primo casting’;

‘Si sicuramente la copertina dell’Atalanta mi ha ‘lanciata’ in tv. Più, ovviamente, stando in televisione ed essendo un volto nuovo a quei tempi, da cosa nasce cosa. Avevo un manager molto bravo, Dario Sepe, mi aveva mandata lui a fare il casting. Anche se, però, non sono stata presa al primo casting’; Come ti sei sentita quando hai saputo che ti avevano scelta? ‘Il primo anno sono stata scelta da Bonolis come sorella dell’alieno. Il secondo anno sono diventata la bona sorte. Ormai mi ero affezionata a loro, e piuttosto che cambiare mi hanno tenuta semplicemente cambiandomi personaggio’;

‘Il primo anno sono stata scelta da Bonolis come sorella dell’alieno. Il secondo anno sono diventata la bona sorte. Ormai mi ero affezionata a loro, e piuttosto che cambiare mi hanno tenuta semplicemente cambiandomi personaggio’; Come descriveresti questa tua esperienza? ‘La descrivo come ‘parte principale della mia vita’. Questa, infatti, mi ha cambiato la vita. Tanto da considerarlo un vero e proprio capitolo importante nella mia carriera televisiva. Sicuramente se non fossi stata dove sono ora, le cose sarebbero state diverse’;

‘La descrivo come ‘parte principale della mia vita’. Questa, infatti, mi ha cambiato la vita. Tanto da considerarlo un vero e proprio capitolo importante nella mia carriera televisiva. Sicuramente se non fossi stata dove sono ora, le cose sarebbero state diverse’; Invece, lavorare con Paolo Bonolis com’è? ‘Lavorare con Paolo è una grandissima scuola per me, una grandissima persona e professionista! Ci mette sempre a nostro agio e ci aiuta in qualsiasi cosa. Ci vuole bene e siamo un bel gruppo’;

‘Lavorare con Paolo è una grandissima scuola per me, una grandissima persona e professionista! Ci mette sempre a nostro agio e ci aiuta in qualsiasi cosa. Ci vuole bene e siamo un bel gruppo’; È mai successo qualche ‘screzio’ dietro le quinte? ‘Come in tutti i lavori, succede.

C’è sempre con chi vai più d’accordo e chi meno. Però io ho un bel carattere e comunque non amo litigare. Sono molto solitaria quindi non mi trovo spesso in situazioni brutte o sgradevoli’;

‘Come in tutti i lavori, succede. C’è sempre con chi vai più d’accordo e chi meno. Però io ho un bel carattere e comunque non amo litigare. Sono molto solitaria quindi non mi trovo spesso in situazioni brutte o sgradevoli’; Sappiamo che hai sempre avuto un ottimo rapporto con Franco Pistoni, il simpaticissimo ‘iettatore’: degli altri tuoi colleghi, invece, cosa ci dici? ‘Franco è parte del mio cuore è della mia vita. Siamo inseparabili. Con gli altri vado tutti d’accordo, però il legame che ho con Franco è unico. Abbiamo troppe cose in comune a livello di pensieri, carattere, siamo molto simili. Quindi ci campiamo al volo’;

‘Franco è parte del mio cuore è della mia vita. Siamo inseparabili. Con gli altri vado tutti d’accordo, però il legame che ho con Franco è unico. Abbiamo troppe cose in comune a livello di pensieri, carattere, siamo molto simili. Quindi ci campiamo al volo’; Ti piacerebbe prendere parte ad un reality? Quale? ‘Mi piacerebbe moltissimo fare il Grande Fratello (come doveva essere quest’anno) e L’isola dei Famosi’;

‘Mi piacerebbe moltissimo fare il Grande Fratello (come doveva essere quest’anno) e L’isola dei Famosi’; Veniamo ad un argomento che, pochi mesi fa, è stato al centro del gossip: cos’è successo con Alessandro Zarino ed Alessandro Basciano? ‘A questa domanda non posso rispondere, anche se vorrei tanto, ma sarebbe come dargli quel che sognano: la visibilità. Al momento è tutto in mano agli avvocati. Sono uscite delle diffamazioni, a cui risponderò a tempo debito’;

‘A questa domanda non posso rispondere, anche se vorrei tanto, ma sarebbe come dargli quel che sognano: la visibilità. Al momento è tutto in mano agli avvocati. Sono uscite delle diffamazioni, a cui risponderò a tempo debito’; Come ti vedi nel futuro? ‘Mi vedo attrice, sposata e con tanti bambini e cani’;

‘Mi vedo attrice, sposata e con tanti bambini e cani’; Qual è il tuo più grande sogno? ‘Il mio sogno è di diventare mamma’.

Insomma, la bellissima Francesca si è ampiamente raccontata alla nostra redazione. A voi, però, sarebbe piaciuto vederla nella casa del Grande Fratello? A noi, decisamente si!