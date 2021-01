GF Vip, paura in casa per una tempesta che ha colpito Roma nella serata di ieri: i concorrenti urlano per la paura e fuggono a ripararsi.

Il Grande Fratello Vip non smette di sorprendere, dato che come abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Alfonso Signorini, affiancato da Antonella Elia e Pupo, sta portando avanti un’edizione, a quanto pare, di fuoco. Infatti, il pubblico segue le vicende del programma con molta attenzione, portando gli ascolti alle stelle. Però, I concorrenti sono ormai saturi, dopo i tantissimi giorni all’interno della casa, stanno vivendo una situazione di affanno. Le giornate passano tra discussioni e tanti momenti di confessione. Infatti, tra di loro si mostrano tanto uniti, e spesso esprimono ciò che provano ai propri compagni. Ieri sera, mentre erano intenti a parlare, insieme, una tempesta si è abbattuta su Roma causando una forte paura.

GF Vip, paura in casa, una tempesta si abbatte su Roma: i concorrenti fuggono

Una serata che certamente non dimenticheranno, infatti, i concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno dovuto fare i conti con una forte tempesta abbattutasi su Roma, città dove ha sede il reality. Il tutto è iniziato normalmente, in un momento di calma, alcuni di loro si sono ritrovati a parlare del più e del meno, come spesso capita. Ma all’improvviso, mentre si trovavano in veranda a chiacchierare, la pioggia è arrivata imperterrita, fino a giungere all’interno. Andrea Zelletta dà un urlo, tra le grida degli altri concorrenti. “Mi sto bagnando tutto”, dice, “Io ho paura“, continua Giulia Salemi. Dopo questo momento, i coinquilini si spostano, Andrea fugge via dopo aver dato un ulteriore urlo di spavento (com’è QUI possibile vedere).

Ovviamente, è stata una situazione di forte agitazione, per la violenta pioggia che ha sorpreso tutti, e non sono mancati i momenti di preoccupazione, dato che la tempesta è stata molto impetuosa.