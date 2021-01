Sapete come è iniziata la carriera di Madalina Ghenea? Era davvero piccolissima quando è stata scelta per una sfilata: ecco i dettagli sulla modella ed attrice rumena!

Madalina Diana Ghenea è il suo nome ed è un volto davvero molto noto non solo al mondo della moda ma anche a quello del grande schermo. La modella è nata l’8 agosto dell’87 è stata testimonial di importantissimi brand, ha sfilato su passerelle ed è entrata spesso nel piccolo schermo. E’ entrata anche al cinema: Madalina ha recitato in tanti film come ‘Razzabastarda’, come ‘Youth – La giovinezza’. La ricordate al Festival di Sanremo? Ha affiancato Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston nel 2016. L’incantevole Madalina è stata anche al centro del gossip nelle ultime settimane: protagonista della cronaca rosa è la sua vita sentimentale. Ma siamo qui per scoprire com’è iniziata la sua carriera: vi sveliamo quando ha intrapreso la carriera da modella!

Madalina Ghenea, sapete a che età ha iniziato la carriera? Non immaginereste mai

Madalina Ghenea è una donna davvero incantevole: sapete a che età ha intrapreso la carriera da modella? Nella sua biografia su Wikipedia si legge che per sette anni ha studiato danza classica e pianoforte, ma a 14 anni la sua vita è cambiata. Si è trasferita dalla Romania a Milano per fare la modella: fu scelta per una sfilata della stilista Fernanda Gattinoni.

Madalina è davvero una donna incantevole, amata e desiderata in Italia e nel resto del mondo. Ma chi è che rubò il suo cuore? Una sua storia davvero importante è stata con l’imprenditore Matei Stratan: la coppia ha una figlia di nome Charlotte, nata nel 2017. I due si lasciarono per via di alcuni tradimenti da parte dell’uomo: la loro separazione è avvenuta nel marzo 2019.