In una sua intervista, Rossella Brescia ha raccontato l’incredibile dramma vissuto: il momento è stato davvero difficilissimo, i dettagli.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lei. Stiamo parlando proprio di Rossella Brescia. Ballerina di punta di tantissime edizioni di ‘Buona Domenica’ e di ‘Amici’, la bellissima pugliese ha conquistato le simpatie del pubblico italiano proprio con il suo immenso talento, incredibile bravura ed, ovviamente, smisurata bellezza. Sono passati tantissimi anni dalle sue apparizioni televisive, eppure l’attuale compagna di Raffaele Cannito decanta di un successo davvero clamoroso. Attualmente, lo sappiamo benissimo, è al timone di un programma radiofonico più che seguito ed apprezzato. Eppure il clamore della bellissima Rossella Brescia è davvero stellare. Sapete che, però, diversi anni, l’ex ballerina pugliese ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua recente intervista ad ‘Ok Salute’, datata 2016, la bella Rossella Brescia si è lasciata andare ad un racconto da brividi su questo drammatico retroscena vissuto. Scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Rossella Brescia, il dramma vissuto nel passato: cos’è successo

Intervistata dal settimanale ‘Ok Salute’ nel 2016, Rossella Brescia non ha affatto potuto fare a meno di raccontare nel minimo dettaglio il dramma vissuto nel suo passato. Come in molti sapranno, l’ex ballerina di ‘Buona Domenica’ e di ‘Amici’ soffre di endometriosi, una malattia subdola che colpisce tantissime donne. E che provoca dei dolori lancinanti nella parte bassa del ventre. Una drammatica scoperta, da come si può chiaramente comprendere. Alla quale, però, la Brescia è arrivata dopo tanti anni di sofferenza. Ad ‘Ok Salute’, infatti, la ballerina pugliese ha raccontato di avere sempre sofferto di questi dolori fortissimi. Eppure, tutte le visite mediche alle quali si sottoponeva, le dicevano di soffrire di colite o di appendicite. Il peggio, però, arriva dopo un po’ di tempo. Quando, mentre era a Milano per lavoro, viene colta da un dolore fortissimo. Tanto da costringerla a recarsi in ospedale. È proprio in quest’occasione che scopre tutta la verità: ‘Mi sono state diagnosticate alcune cisti endometriosiche, da operare con urgenza’, ha rivelato Rossella Brescia. Continuando poi a spiegare di non essersi sottoposta a nessuno intervento per paura dell’anestesia. Rientrata a Roma, però, l’operazione è risultata necessaria. E da lì, è letteralmente rinata. Tutto procedeva per il meglio, fino a quando, dopo sette anni, le fitte sono ritornate. Protagonista di un momento davvero difficile a causa del lavoro e della sua separazione da suo marito, Rossella Brescia ritorna a vivere l’incubo. Non soltanto, infatti, scopre di avere nuovamente delle cisti, ma di avere anche un grandissimo fibroma, che doveva essere prontamente asportato.

‘Resto sempre sotto controllo medico, e metto in atto tutti gli accorgimenti necessari’, ha concluso Rossella Brescia il racconto di questo vero e proprio dramma.