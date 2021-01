Sanremo 2021, Amadeus ha dato un annuncio davvero splendido: al Corriere della Sera, il conduttore ha svelato il nome di un’altra co-conduttrice, oltre ad Elodie!

Amadeus è pronto a salire sul palco dell’Ariston per lo show più atteso dagli italiani. Parliamo di Sanremo, il Festival italiano più famoso nel nostro paese. Il conduttore, attraverso i microfoni de Il Corriere della Sera, ha provato a dare una risposta agli interrogativi che sono nati negli ultimi giorni. L’emergenza Coronavirus potrebbe ‘rompere’ qualche equilibrio nell’organizzazione? Amadeus è stato chiaro ed inoltre ha fatto sapere che ci sarà un’altra co-conduttrice: il conduttore ha reso pubblico il nome di un’altra donna che lo accompagnerà sul palco dell’Ariston. Oltre ad Elodie ci sarà una famosissima attrice! Ecco le parole di Amadeus.

Sanremo 2021, l’annuncio a sorpresa di Amadeus: “Ci sarà anche lei al mio fianco”

Sanremo sta per tornare in tv. Cresce l’attesa e Amadeus ai microfoni de Il Corriere della Sera ha parlato dello show che sta per arrivare su Rai Uno. E’ stata annunciata un’altra co-conduttrice per una sera: oltre ad Elodie, ha svelato Amadeus, ci sarà anche Matilda De Angelis! L’attrice che sta avendo un enorme successo con ‘The Undoing’, la serie Sky con Nicole Kidman e Hugh Grant, salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus in Sanremo 2021! “Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più” sono state le parole del conduttore.

Amadeus ha affrontato poi i temi più ‘spinosi’ del Festival: riguardo il pubblico, il conduttore ha spiegato che vorrebbe arrivare a far partecipare 380 persone in platea, rispettando il Dpcm. La galleria invece sarà chiusa. “Dobbiamo offrire al pubblico a casa e agli artisti che sono sul palco la possibilità di avere uno spettacolo vero. Chi dice che il pubblico non serve fa un altro mestiere. Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti. Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l’esperienza per sapere come si realizza uno show così importante” sono state le parole di Amadeus.