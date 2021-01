Serena Autieri è una delle attrici più apprezzate ed amate, ma conoscete suo marito e, soprattutto, quanti figli hanno? La vita privata.

Cantante, attrice e conduttrice televisiva: Serena Autieri è, senza alcun dubbio, un’artista a trecentosessanta gradi. Nata a Napoli il 4 Aprile del 1975, la bellissima Serena ha, sin dal primo momento, compreso quale fosse esattamente la sua strada. Contemporaneamente ai suoi studi scolastici, infatti, la Autieri ha intrapreso un percorso di danza classica. E, durante la fase universitaria, ha iniziato a svolgere il mestiere da attrice. Il suo debutto, infatti, avviene a solo ventitrè anni. Era esattamente il 1998 quando la bellissima Serena Autieri ha preso parte, per la prima volta in assoluto, alla soap opera napoletana ‘Un Posto al Sole’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere adesso, nonostante siano passati più di 23 anni dal suo esordio, una delle attrice più amate ed apprezzate. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, la sua immensa carriera è nota a tutti. E, vi assicuriamo, non cii basterebbe un solo articolo per raccontarvi ogni cosa. Cosa sapete, invece, della sua vita privata? Scopriamo insieme chi è suo marito Enrico e quanti figli ha la coppia.

Serena Rossi, chi è suo marito Enrico: quanti figli ha la coppia?

Una carriera ricca di successi, da come si può chiaramente intendere. E che, badate bene, non si limita soltanto alla vita professionale e lavorativa, ma che si estende anche alla sfera professionale. Da Settembre 2010, infatti, la bellissima Serena Autieri è felicemente sposata con Enrico Griselli. Ecco, ma chi è esattamente? Sappiamo benissimo che, in tutti i film in cui ha recitato, ci sono stati diversi uomini che l’hanno conquistata e sedotta. Ma chi è, invece, colui che ha conquistato il suo cuore nella vita reale? I due, come dicevamo precedentemente, sono convolati a nozze nel Settembre del 2010. E il 1 Marzo del 2013 sono diventati genitori della piccola Giulia Tosca. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di Enrico Griselli. Le notizia che abbiamo su di lui, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Quello che sappiamo è che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Griselli sia nato in Umbria, in particolare a Spoleto. E che, molto presto, però, abbia deciso di trasferirsi a Roma. Dal punto di vista professionale, invece, cosa sappiamo? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che inizialmente Enrico fosse un direttore di banca. E che, però, anche in questo caso abbia deciso di ‘stravolgere’ la sua vita. Dopo questo lavoro, infatti, sembrerebbe che abbia assunto il ruolo di impresario teatrale. Tanto da fondare una nota e famosissima società di produzione di spettacoli teatrali.

Insomma, insieme sono davvero bellissimi, vero?