Serena Enardu attraverso il suo canale Instagram ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata: riguarda la storia con Pago, ecco le sue parole a sorpresa!

Ritorniamo a parlare di una delle coppie più chiacchierate nell’ultimo anno. Serena Enardu e Pago pare si stiano riavvicinando…La loro storia d’amore ha appassionato tutti: vi ricordiamo che la loro partecipazione a Temptation Island mise in crisi la storia. La rottura drastica, poi il ritorno di fiamma nella Casa del GF VIP, poi la nuova separazione: tutti hanno seguito la storia tra i due che, forse ed a quanto pare, non è ancora finita! Diciamo così perchè Serena ha parlato a cuore aperto ai suoi fan ed ha svelato retroscena riguardo i suoi sentimenti, i suoi pensieri e la situazione sentimentale attuale. Siete curiosi vero? Vi riportiamo tutte le sue parole!

Serena Enardu, clamorosa rivelazione: riguarda la storia con Pago

Era da un po’ che non si sentiva parlare di loro ed invece, proprio ieri, a sorpresa, è arrivata una notizia che i fan della coppia, in cuor loro, speravano di ricevere. Serena Enardu attraverso il suo canale Instagram ha deciso di mettere in chiaro alcune cose. A cuore aperto con i suoi fan spiegando che lei e Pago non hanno mai voluto strumentalizzare la loro storia. L’ex tronista ha lanciato un vero scoop che riguarda la relazione con Pago. “Abbiamo iniziato ad avere un contatto, abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo” sono state le prime parole della Enardu.

Serena ha aggiunto nelle sue IG story: “Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si può salvare un rapporto che è fondamentale”

I fan sono esplosi di gioia: tutti sperano di rivedere di nuovo insieme Pago e Serena.