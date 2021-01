Nel corso della puntata di Sabato 23 Gennaio di Verissimo, Silvia Toffanin è finita letteralmente in lacrime: cos’è successo esattamente.

La puntata di Sabato 23 Gennaio di Verissimo, come al solito, è stata più che imperdibile. Ricca di ospiti fenomenali, il penultimo appuntamento di questo mese con il programma di Silvia Toffanin ha regalato anche delle vere e proprie rivelazioni choc e, come sempre, dei momenti emozionanti. Facciamo riferimento, infatti, all’intervista ad Asia Argento. Durante la quale la famosissima attrice si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto da brividi. Non soltanto, infatti, in quest’occasione la figlia del grande Dario Argento ha parlato della morte di sua sorella Anna e del suo compagno, ma ha anche parlato della violenza subita da Rob Cohen e della recentissima scompare della sua carissima mamma. È proprio in questo preciso momento che Silvia Toffanin, anche lui, purtroppo, protagonista di un tragico e doloroso lutto, non ha affatto trattenuto la sua emozione e le sue lacrime.

Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: il racconto doloroso

Ospite di Silvia Toffanin in questa nuova puntata di Verissimo di Sabato 23 Gennaio, la famosissima Asia Argento si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, l’attrice ha raccontato della sua vita, del rapporto con suo padre e dei dolori che ha vissuto in passato, ma non ha affatto potuto fare a meno della morte di sua madre avvenuta qualche mese fa. Ecco. Il racconto che la bella Argento ha fatto, vi assicuriamo, è stato davvero da brividi. È proprio per questo motivo che Silvia Toffanin, reduce anche lei dalla morte di sua madre qualche mese fa, non ha affatto potuto trattenere le lacrime. La padrona di casa, infatti, è visibilmente provata dalle parole di Asia Argento. E, in diverse occasioni, è costretta ad abbassare il capo per non far notare la sua emozione.

‘Tu lo sai, è il dolore più grande che ci sia’, ha detto Asia Argento a Silvia Toffanin visibilmente provata.